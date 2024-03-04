SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu raporu ortaya çıktı! Gaspar canlı izlemişti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerini peşine takan milli yıldızı izlemesi için Arsenal, sportif direktörü Gaspar'ı bizzat yollamıştı. Hatay maçında izlenen Ferdi için hazırlanan rapor da ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 11:10 Güncelleme 04 Mart 2024, 11:10
Arsenal’in Ferdi Kadıoğlu raporu ortaya çıktı! Gaspar canlı izlemişti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bazı futbolcular performanslarıyla ön plana çıkıyor.

Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu.


Yıldız isim gösterdiği performansla bu sezon pek çok takımın transfer listesine girdi. Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'deki performansını her geçen gün yukarıya taşıyan ve Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için ilk adım İngiliz devi Arsenal'den geldi...

GASPAR CANLI İZLEDİ

Topçuların Brezilyalı sportif direktörü Edu Gaspar, 24 yaşındaki oyuncuyu Hatayspor maçında canlı gözle takip etti.


Gelen bilgilere göre; 45 yaşındaki spor adamı, Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor tuttu, sezon sonuna kadar da gözlem altına alacak.


Arsenal'in yanı sıra Ferdi'yi İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham, İtalya'nın son şampiyonu Napoli de yakından takip ediyor.

Bu üç kulübün de sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncuyu mercek altına alacağı belirtildi.

30 MİLYON EURO

Ferdi'nin babası, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe'nin Ferdi için 30 milyon euro bonservis beklentisi var.

ÖZEL | Okan Buruktan Fenerbahçenin yabancı hakem talebine yanıt!ÖZEL | Okan Buruktan Fenerbahçenin yabancı hakem talebine yanıt!
ÖZEL | Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin 'yabancı hakem' talebine yanıt!
Fenerbahçeye dünya yıldızı! Anlaşma tamamFenerbahçeye dünya yıldızı! Anlaşma tamam
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Anlaşma tamam

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
İBB Başkan adayı Murat Kurum için Sevdamız İstanbul klibi hazırlandı! Nisan gelecek yüzler gülecek! Dikkat çeken karanfil detayı
Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
ÖZEL | Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin ’yabancı hakem’ talebine yanıt!
Katil İsrail’de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
E-ticarette rekabeti koruyan parasal eşikler artırıldı! Haksız uygulamalara geçit yok
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
SON DAKİKA