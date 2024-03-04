Arsenal’in Ferdi Kadıoğlu raporu ortaya çıktı! Gaspar canlı izlemişti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bazı futbolcular performanslarıyla ön plana çıkıyor. Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu .



Yıldız isim gösterdiği performansla bu sezon pek çok takımın transfer listesine girdi. Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fenerbahçe'deki performansını her geçen gün yukarıya taşıyan ve Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için ilk adım İngiliz devi Arsenal'den geldi...