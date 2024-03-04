Arsenal’in Ferdi Kadıoğlu raporu ortaya çıktı! Gaspar canlı izlemişti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bazı futbolcular performanslarıyla ön plana çıkıyor.
Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bazı futbolcular performanslarıyla ön plana çıkıyor.
Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu.
Yıldız isim gösterdiği performansla bu sezon pek çok takımın transfer listesine girdi. Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'deki performansını her geçen gün yukarıya taşıyan ve Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için ilk adım İngiliz devi Arsenal'den geldi...
GASPAR CANLI İZLEDİ
Topçuların Brezilyalı sportif direktörü Edu Gaspar, 24 yaşındaki oyuncuyu Hatayspor maçında canlı gözle takip etti.
Gelen bilgilere göre; 45 yaşındaki spor adamı, Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor tuttu, sezon sonuna kadar da gözlem altına alacak.
Arsenal'in yanı sıra Ferdi'yi İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham, İtalya'nın son şampiyonu Napoli de yakından takip ediyor.
Bu üç kulübün de sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncuyu mercek altına alacağı belirtildi.
30 MİLYON EURO
Ferdi'nin babası, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacaklarını söylemişti.
Fenerbahçe'nin Ferdi için 30 milyon euro bonservis beklentisi var.