Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!

1 LEVENT TÜZEMEN - PSİKOLOJİSİNİ GÜÇLENDİRDİ Beşiktaş tribünleri Galatasaray derbisine şampiyonluk maçına çıkar gibi organize olmuştu. Maç boyu tribünlerden kötü sözler eksik olmadı, sahaya atılmayan yabancı madde kalmadı. Al Musrati'nin attığı gol sonrası Galatasaray öne geçmenin verdiği öz güvenle oyunu kontrol altına aldı. Mertens, Barış Alper, Muslera ve Nelsson yürekten oynadı. İcardi etkisizdi ama Beşiktaş savunmasında 2 adamı kendisine hapsetti. Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama çok top kaybı da yaptı. Muslera kalesinde çok başarılıydı. Özellikle Ghezzal'ın gollük bir şutunu köşeden mükemmel kurtardı. Beşiktaş'ın kalitesi kısıtlıydı ama Galatasaraylı oyuncular o kadar yorgundular ki ikili mücadelelerde çok kolay top kaybettiler. 36 yaşındaki Mertens sahanın her yerine bastı inanılmaz mücadele etti. Köhn müthişti.



2 Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybetmesini bekledi ama olmadı. Galatasaray akıllı, sakin ve dikkatli oynayarak kazandı ve şampiyonluk yarışında psikolojisini fazlasıyla güçlendirdi.