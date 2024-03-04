Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!

LEVENT TÜZEMEN - PSİKOLOJİSİNİ GÜÇLENDİRDİ
Beşiktaş tribünleri Galatasaray derbisine şampiyonluk maçına çıkar gibi organize olmuştu. Maç boyu tribünlerden kötü sözler eksik olmadı, sahaya atılmayan yabancı madde kalmadı. Al Musrati'nin attığı gol sonrası Galatasaray öne geçmenin verdiği öz güvenle oyunu kontrol altına aldı. Mertens, Barış Alper, Muslera ve Nelsson yürekten oynadı. İcardi etkisizdi ama Beşiktaş savunmasında 2 adamı kendisine hapsetti. Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama çok top kaybı da yaptı. Muslera kalesinde çok başarılıydı. Özellikle Ghezzal'ın gollük bir şutunu köşeden mükemmel kurtardı. Beşiktaş'ın kalitesi kısıtlıydı ama Galatasaraylı oyuncular o kadar yorgundular ki ikili mücadelelerde çok kolay top kaybettiler. 36 yaşındaki Mertens sahanın her yerine bastı inanılmaz mücadele etti. Köhn müthişti.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybetmesini bekledi ama olmadı. Galatasaray akıllı, sakin ve dikkatli oynayarak kazandı ve şampiyonluk yarışında psikolojisini fazlasıyla güçlendirdi.
OKTAY DERELİOĞLU - SANTOS OYUNU OKUYAMIYOR
Derbi maç ligin seyrini derinden etkileyecek bir mücadeleydi. Bir tarafta şans golü, diğer tarafta şanssızlık vardı. İki taraf için de ortada bir mücadeleydi. Üstünlük sağlayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray adına bazı oyunculardan beklentiler vardı. Örneğin;
Beşiktaş'ta Semih, Cenk, Amartey gibi isimler. Fernando Santos'un hamlelerinin geç olduğunu düşünüyorum. Rashica bayağı etkiliydi. En istekli isimlerin başında geliyordu. Muci, etkili olamadı bence. Galatasaray'da Barış Alper bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bu iki takımın da dengeli oynadığını gösteriyordu.
Kendi evinde oynayan Beşiktaş, Aboubakar ve Muleka gibi isimler sahada olmalıydı. Bu maçta Galatasaray şanslı görünen taraftı.