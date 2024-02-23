SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenmesiyle Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım olarak kalan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Grubunu lider tamamlayarak doğrudan adını son 16 turuna yazdıran sarı lacivertlilerin rakibi de belli oldu. Kanarya, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. İşte maçla ilgili detaylar ve rakibin güçlü yönleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 05:24 Güncelleme 23 Şubat 2024, 15:53
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde son 32 turu maçlarının sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrildi.

Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinin ardından ülkemizi temsil eden tek takım konumunda kalan Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.

Belçika'da son yıllarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Union Saint-Gilloise, ligde de an itibarıyla lider konumda bulunuyor.Belçika'da son yıllarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Union Saint-Gilloise, ligde de an itibarıyla lider konumda bulunuyor.

Konferans Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Kanarya, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Fenerbahçenin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?Fenerbahçenin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?


İLK MAÇ DEPLASMANDA!

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile eşleşirken maç takvimi de belli oldu.

Buna göre ilk maç 7 Mart'ta deplasmanda oynanacak. Kanarya 14 Mart'ta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

Galatasaray Sparta Prag maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi! İşte UEFA puanı listesinde Türkiyenin yeni yeriGalatasaray Sparta Prag maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi! İşte UEFA puanı listesinde Türkiyenin yeni yeri
Galatasaray Sparta Prag maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi! İşte UEFA puanı listesinde Türkiye'nin yeni yeri

'ERKEN FİNAL'

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olurken, kupanın favorilerinden Aston Villa ile Ajax eşleşti. İki ekipten birinin elenecek olması, final hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe için avantaja dönüştü.

Bu yıl ikinci düzenlenen Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da oynanacak finali hedefliyor.Bu yıl ikinci düzenlenen Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da oynanacak finali hedefliyor.

İşte Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri;

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union SG-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb-Paok

Strum Graz-Lille

Maccabia Haifa-Fiorentina

Olympiakos- Maccabi Tel Aviv

Galatasaray - Sparta Prag maçı bitti saha karıştı! Kırmızı kart gören Okan Buruktan flaş açıklama: Soyunma odasına geldiGalatasaray - Sparta Prag maçı bitti saha karıştı! Kırmızı kart gören Okan Buruktan flaş açıklama: Soyunma odasına geldi
Galatasaray - Sparta Prag maçı bitti saha karıştı! Kırmızı kart gören Okan Buruk'tan flaş açıklama: "Soyunma odasına geldi"

FİNAL KOMŞU'DA!

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Temsilcimiz ilk maçını 7 Mart'ta deplasmanda oynarken rövanş maçı 14 Mart'ta Kadıköy'de olacak.

Konferans Ligi final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'nın Ayasofya Stadı'nda oynanancak.

Galatasaray Pragdan mutsuz dönüyor! Avrupaya veda ettikGalatasaray Pragdan mutsuz dönüyor! Avrupaya veda ettik
Galatasaray Prag'dan mutsuz dönüyor! Avrupa'ya veda ettik

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti
SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
KAAN’a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG’u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile Gereksiz yatırım dediler
SON DAKİKA