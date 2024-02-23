UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde son 32 turu maçlarının sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrildi.

Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinin ardından ülkemizi temsil eden tek takım konumunda kalan Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.

Belçika'da son yıllarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Union Saint-Gilloise, ligde de an itibarıyla lider konumda bulunuyor.

Konferans Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Kanarya, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.



İLK MAÇ DEPLASMANDA!



Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile eşleşirken maç takvimi de belli oldu.

Buna göre ilk maç 7 Mart'ta deplasmanda oynanacak. Kanarya 14 Mart'ta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

'ERKEN FİNAL'



UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olurken, kupanın favorilerinden Aston Villa ile Ajax eşleşti. İki ekipten birinin elenecek olması, final hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe için avantaja dönüştü.

Bu yıl ikinci düzenlenen Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da oynanacak finali hedefliyor.

İşte Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri;

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union SG-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb-Paok

Strum Graz-Lille

Maccabia Haifa-Fiorentina

Olympiakos- Maccabi Tel Aviv

FİNAL KOMŞU'DA!

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Temsilcimiz ilk maçını 7 Mart'ta deplasmanda oynarken rövanş maçı 14 Mart'ta Kadıköy'de olacak.

Konferans Ligi final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'nın Ayasofya Stadı'nda oynanancak.