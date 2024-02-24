Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir, karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Başakşehir oldu.

İstanbul temsilcisi, Krzysztof Piatek'in 60. dakikada ve Mehdi Abeid'in attığı gollerle üç puanın hanesine yazdırdı.

Piatek gollerine devam ediyor

İKİ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Başakşehir, 75. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. VAR'ın müdahalesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.

Başakşehir'in iptal edilen golünde yarı otomatik ofsayt sistemi görüntülerinde Deniz Türüç'ün topuğunun önde olduğu tespit edildi.

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Gaziantep FK 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak bu kez de Draguş'un Dubois'e faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Başakşehir, puanını 36 yaptı

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 36'ya çıkardı. Gaziantep Fk ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Samsunspor ile oynayacak. Gaziantep FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.