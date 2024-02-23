Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?

Son yıllarda performansı ile adından söz ettiren Union Saint-Gilloise Belçika Pro Lig'de çıktığı 26 maçta 19 galibiyet aldı. 5 kez beraberlikle sahadan ayrılan Union Saint-Gilloise sadece 2 kez mağlup oldu.

3

UNİON SAİNT GİLLOİSE'Yİ YAKINDAN TANIYALIM

Royale Union Saint Gilloise ya da kısaca R. Union SG. Belçika Pro League'de yer alan futbol takımı. Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Kulüp bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı. 2020-21 sezonunda 48 yıllık hasrete son vererek tekrar Pro League yükselme başarısı gösterdi.