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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var?

Son Dakika Fenerbahçe haberleri... Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turunda Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim, hangi ligde mücadele ediyor, kaç şampiyonluğu var? İşte detaylar

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 15:48 Güncelleme 23 Şubat 2024, 16:54
Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var? 1

Union Saint-Gilloise, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Play-off turunda Eintracht Frankfurt'u saf dışına iten Union Saint-Gilloise Belçika liginde ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var? 2

Son yıllarda performansı ile adından söz ettiren Union Saint-Gilloise Belçika Pro Lig'de çıktığı 26 maçta 19 galibiyet aldı. 5 kez beraberlikle sahadan ayrılan Union Saint-Gilloise sadece 2 kez mağlup oldu.

▶️ Belçika ligi lideri Fenerbahçe'nin rakibi oldu!

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi Union Saint-Gilloise kim? Hangi ligde oynuyor, kaç şampiyonluğu var? 3

UNİON SAİNT GİLLOİSE'Yİ YAKINDAN TANIYALIM

Royale Union Saint Gilloise ya da kısaca R. Union SG. Belçika Pro League'de yer alan futbol takımı. Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Kulüp bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı. 2020-21 sezonunda 48 yıllık hasrete son vererek tekrar Pro League yükselme başarısı gösterdi.

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