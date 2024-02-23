SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Galatasaray Prag'dan mutsuz dönüyor! Avrupa'ya veda ettik

Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı kırmızılı ekibimiz bu maçta ise 4-1'lik sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılarak Avrupa'ya veda etti.Temsilcmizin golünü 16.dakikada Abdülkerim Bardakçı atarken, ev sahibi ekibin gollerini Preciado, Tuci ve Haraslin kaydetti.Temsilcimizde ise Kaan Ayhan 70.dakikada kırmızı kart gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 00:48 Güncelleme 23 Şubat 2024, 01:14
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik 1

Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.

Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik 2

İlk maçı 3-2 kazanan sarı kırmızılı ekibimiz bu maçta ise 4-1'lik sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

▶️ Aslan Avrupa'ya veda etti!

Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik 3

Temsilcmizin golünü 16.dakikada Abdülkerim Bardakçı atarken, ev sahibi ekibin gollerini Preciado, Tuci ve Haraslin kaydetti.

SON DAKİKA