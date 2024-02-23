Galatasaray Prag'dan mutsuz dönüyor! Avrupa'ya veda ettik

Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı kırmızılı ekibimiz bu maçta ise 4-1'lik sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılarak Avrupa'ya veda etti.Temsilcmizin golünü 16.dakikada Abdülkerim Bardakçı atarken, ev sahibi ekibin gollerini Preciado, Tuci ve Haraslin kaydetti.Temsilcimizde ise Kaan Ayhan 70.dakikada kırmızı kart gördü.