Galatasaray Prag'dan mutsuz dönüyor! Avrupa'ya veda ettik

Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı kırmızılı ekibimiz bu maçta ise 4-1'lik sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılarak Avrupa'ya veda etti.Temsilcmizin golünü 16.dakikada Abdülkerim Bardakçı atarken, ev sahibi ekibin gollerini Preciado, Tuci ve Haraslin kaydetti.Temsilcimizde ise Kaan Ayhan 70.dakikada kırmızı kart gördü.
Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.
İlk maçı 3-2 kazanan sarı kırmızılı ekibimiz bu maçta ise 4-1'lik sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılarak Avrupa'ya veda etti.
Temsilcmizin golünü 16.dakikada Abdülkerim Bardakçı atarken, ev sahibi ekibin gollerini Preciado, Tuci ve Haraslin kaydetti.