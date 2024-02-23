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Karadeniz derbisi Samsunspor'un oldu: Kırmızılı beyazlılar Rizespor'u farklı geçti

Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, son 6 iç saha maçındaki 5. galibiyetini aldı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 22:04 Güncelleme 23 Şubat 2024, 22:04
Karadeniz derbisi Samsunspor’un oldu: Kırmızılı beyazlılar Rizespor’u farklı geçti

Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında iki Karadeniz ekibi karşı karşıya geldi. Ev sahibi Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Samsunspor'u galibiyete taşıyan goller; 12. dakikada Rick van Drongelen, 54. dakikada Carlos Holse ve 78. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham'dan geldi.

Son 6 iç saha maçında 5. galibiyetini alan Samsunspor, 27 maç sonunda 33 puana ulaştı. Dış sahada üst üste 4. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 27 maç sonunda 36 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Benito'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutu yandan auta çıktı.

12. dakikada Samsunspor'un sol kanattan Zeki Yavru ile kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırmak istedi dönen topu alan Samsunspor'da Zeki Yavru arkadaşından aldığı pası gelişine ortalarken Çaykur Rizespor savunmasının müdahalesi ile topu önünde bulan Rick van Drongelen, takımını öne geçirdi: 1-0.


16. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mocsi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kurtardı.

20. dakikada Muhammet'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunu kaleci Okan çeldi.

45. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Zeqiri, karşı karşıya pozisyonda kaleci Okan'ı geçemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Çaykur Rizespor hücuma çıkmaya hazırlanırken topu kazanan Samsunspor'da Marius Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Carlo Holse, yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

62. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde oluşan karambolde topu önünde bulan Mocsi'nin şutu yakın mesafeden auta çıktı.

70. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Mithat'ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Marius Mouandilmadji, Tarık Çetin'in müdahalesi ile yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada Samsunspor'da penaltı vuruşunu kullanan Oliver Ntcham, farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Karşılaşma, Samsunspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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