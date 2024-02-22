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Gözler kura çekiminde: İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'nde grup 2'ncileri ile UEFA Avrupa Ligi'nin grup 3'üncülerinin karşı karşıya geldiği UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda maçlar sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 05:24 Güncelleme 23 Şubat 2024, 05:49
Gözler kura çekiminde: İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de gözler muhtemel rakiplere çevrildi. Sarı- lacivertliler, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava takımlarını geride bırakarak H Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Fenerbahçe ara transfer sezonunda kadroya katılan Krunic, Çağlar, Bonucci gibi isimler UEFA kadrosuna bildirildi. UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt, Ajax, Dinamo Zagreb, Servette, Olympiakos, Molde, Legia Varşova, Real Betis gibi önemli takımlar Perşembe günü sahaya çıktı. Play-off turunda alınan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim oldu? İşte, Play-off turunda kazanan takımlar…

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM OLDU?
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, Perşembe günü oynanan mücadelelerin sonuçlarına göre belli oluyor.

Konferans Ligi'nde play-off mücadeleleri tamamlandı. Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz takımları Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ YAPILACAK
UEFA Konferans Ligi'nde kura heyecanı başladı. Fenerbahçe'nin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandıktan sonra Konferans Ligi kura çekimine başlanacak. Konferans Ligi kura çekimi Exxen üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

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