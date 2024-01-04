Mete Kalkavan hakemlik kariyerini sonlandırdı

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan , Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yendikleri maçın ardından VAR hakemi Mete Kalkavan için " VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum!" demişti.

TFF'den dün yapılan açıklamada Mete Kalkavan'ın hakemliği bıraktığı bildirildi. Açıklamada,"Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



5 HAKEM KLASMAN DIŞI

MHK, Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan'ı bir alt klasmana düşürdü.