BJK - Alanya MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş Alanyaspor kaç kaç bitti? İşte maçtan dakikalar...

Müsabaka 1-1 devam ederken son dakikalarda üst üste hatalar yapan Beşiktaş üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 26 puanda kaldı. Fatih Tekke'yle çıkışa geçen Alanyaspor ise üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 17'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR!

1' Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

9' Beşiktaş'ta serbest vuruş kullanıldı, savunmadan seken topu Colley kaptı, karşı karşıya pozisyonda kaleci Ertuğrul'u avladı. Önce hakem Ümit Öztürk pozisyon öncesinde faul tespit etse de VAR'da pozisyonu izledikten sonra golü verdi. Beşiktaş 1-0 önde.

14' Leroy Fer ceza sahası yayının üstünden sert bir şut çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

31' Balkovec uzaktan şansını denedi fakat çerçeveyi bulamadı.

35' Muleka ceza sahası sağ çaprazından uzak direği düşündü fakat top dışarda.

GOL!

38' Oğuz Aydın sağ kanatta yerden topu içeri çevirdi, Amartey kontrol etmek isterken hata yaptı, araya giren Yusuf Özdemir fileleri sarstı.

Skor şimdi 1-1.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

53' Savunmanın uzaklaştıramadığı topta genç oyuncu Demir Ege Tıknaz yayın az gerisinden şansını denedi ancak az farkla dışarda.

70' Semih sağ çaprazdan çizgiye inip penaltı noktasına doğru topu çevirdi, Amir Hadziahmetovic vurdu, savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti.

80' Masuaku serbest vuruşta direkt kaleyi yokladı, kaleci Ertuğrul gole izin vermiyor.

GOL!

87' Alanyaspor kontrasında Oğuz ile Janvier verkaçı harika yaptı, Oğuz penaltı noktasındaki Janvier'i bir daha gördü ve başarılı oyuncu fileleri sarstı. Akdeniz ekibi, Dolmabahçe'de 2-1 önde.

BİR GOL DAHA!

90' Janvier'in baskısında Mert Günok topu kaptırdı, Carlos Eduardo uzaktan boş kaleye harika vurdu ve farkı 2'ye çıkarttı!