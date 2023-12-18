Galatasaray-Sparta Prag ile eşleşti! Kura çekimi sırasında Çekya ekibinin kadın yöneticisinin yüz ifadesi gündem oldu

C GRUBU'NU İKİNCİ BİTİRDİ
Bu sezon Avrupa mücadelesine Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan Sparta Prag, üçüncü turda Kopanhag'a elenmekten kurtulamadı.
Dinamo Zagreb'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Sparta Prag, C Grubu'nda Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile birlikte mücadele etti.
Sparta Prag, grupta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonunda topladığı 10 puanla ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 gol atan Prag ekibi, kalesinde 7 gol gördü.
AVRUPA'DA KUPASI YOK
Avrupa kupalarında kazandığı bir kupa bulunmayan Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez gruplara kalma başarısı gösterdi.
İlk kez 1997-1998 sezonunda "Devler Ligi" gruplarında mücadele eden başkent temsilcisi, 2003-2004 sezonunda son 16 turuna yükseldi.
Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi gruplarında son olarak 2005-2006 sezonunda boy gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2015-2016 sezonunda çeyrek final oynadı.
GALATASARAY İLE DAHA ÖNCE RAKİP OLDU
Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
1995-96 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Sparta Prag, İstanbul'da da aldığı 1-1'lik beraberlikle sarı-kırmızılıları eledi.
Çekya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1997-1998 sezonunda Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.
Sparta Prag, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 3-0 yenerken, İstanbul'da oynanan maçta sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.