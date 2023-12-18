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Galatasaray-Sparta Prag ile eşleşti! Kura çekimi sırasında Çekya ekibinin kadın yöneticisinin yüz ifadesi gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. Galatasaray, son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Sparta Prag, bu sezon istikrarlı bir performans sergilerken kura çekimi esnasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Julien Escudé'nin çektiği kurada Galatasaray'la eşleşen Çekya ekibinin kadın yöneticisinin yüz ifadesi dikkat çekti. Kurayı önce şaşkın bir ifadeyle karşılayan Sparta Prag'ın temsilcisi, daha sonra tebessüm etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 18:48 Güncelleme 18 Aralık 2023, 19:11
Galatasaray-Sparta Prag ile eşleşti! Kura çekimi sırasında Çekya ekibinin kadın yöneticisinin yüz ifadesi gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)

Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)

SPARTA PRAG YÖNETİCİSİ DAMGA VURDU

Kura çekimi esnasında Sparta Prag temsilcisinin mimikleri sosyal medyada epey ilgi gördü. Julien Escudé'nin çektiği kurada Galatasaray'la eşleşen Çekya ekibinin kadın yöneticisinin yüz ifadesi dikkat çekti.

Kurayı önce şaşkın bir ifadeyle karşılayan Sparta Prag'ın temsilcisi, daha sonra tebessüm etti. Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Sosyal medya Prag temsilcisinin ifadesini konuşurken o ismin takımın İletişim Sorumlusu Eva Šťastná olduğu ortaya çıktı.

Eva Šťastná, 2002 yılında beri spor pazarlamasıyla ilgileniyor. İlk olarak, Çek Paralimpik Komitesine hizmet verdi. Ardından Sports Investment Group isimli fırmada görev alarak, bireysel sporcuların büyümesine yardımcı oldu ve sponsorluk işleriyle ilgilendi.



Eva Šťastná şu an ise Sparta Business Club'un B2B üyelerinden biri olarak aktif görev sürdürmekte.



GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ SPARTA PRAG
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag, bu sezon istikrarlı bir performans sergiliyor.

Çekya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik epet Arena'da oynuyor.

Danimarkalı Brian Priske'in teknik direktörlüğünü yaptığı Prag ekibi, ülkede en çok şampiyon olan takım konumunda yer alıyor.

Kadro değeri 44,65 milyon avro olan Sparta Prag'da kaptan Ladislav Krejci, 5 milyon avro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda bulunuyor.

Çek ekibinin en golcü ismi ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin oldu.



ÇEKYA'DA BU SEZON BİR KEZ YENİLDİ
Sparta Prag, 1993'te kurulan Çekya 1. Futbol Ligi'nde 9 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve 13. kez ligi zirvede bitirdi.

Bu sezon 19 haftası geride kalan ligde 50 puanla zirvede yer alan Prag temsilcisi, 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, sadece bir kez mağlup oldu.

Ligde 47 kez rakip fileleri havalandıran Sparta Prag, kalesinde ise 13 gol gördü.



C GRUBU'NU İKİNCİ BİTİRDİ
Bu sezon Avrupa mücadelesine Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan Sparta Prag, üçüncü turda Kopanhag'a elenmekten kurtulamadı.

Dinamo Zagreb'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Sparta Prag, C Grubu'nda Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile birlikte mücadele etti.

Sparta Prag, grupta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonunda topladığı 10 puanla ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 gol atan Prag ekibi, kalesinde 7 gol gördü.



AVRUPA'DA KUPASI YOK
Avrupa kupalarında kazandığı bir kupa bulunmayan Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez gruplara kalma başarısı gösterdi.

İlk kez 1997-1998 sezonunda "Devler Ligi" gruplarında mücadele eden başkent temsilcisi, 2003-2004 sezonunda son 16 turuna yükseldi.

Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi gruplarında son olarak 2005-2006 sezonunda boy gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2015-2016 sezonunda çeyrek final oynadı.



GALATASARAY İLE DAHA ÖNCE RAKİP OLDU
Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

1995-96 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Sparta Prag, İstanbul'da da aldığı 1-1'lik beraberlikle sarı-kırmızılıları eledi.

Çekya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1997-1998 sezonunda Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Sparta Prag, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 3-0 yenerken, İstanbul'da oynanan maçta sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.

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