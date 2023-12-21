UEFA ve FIFA’ya büyük şok! Avrupa Süper Ligi kuruluyor mu?

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok. FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararının Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması anlamına gelmediğini açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı, Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması veya doğrulanması anlamına gelmemektedir. Alınan karar, aslında UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde, önceden var olan ve zaten kabul edilmiş teknik bir eksiğin altını çizmektedir." denildi.

Açıklamada, "UEFA, kurallarının sağlamlığından ve özellikle bunların tüm Avrupa yasalarına uyduğundan emindir." ifadesi de yer aldı.

AVRUPA SÜPER LİGİ GİRİŞİMİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.

"AVRUPA ADALET DİVANI'NIN KARARI AVRUPA SÜPER LİG PROJESİNİ DESTEKLEMİYOR"

Avrupa Kulüpler Birliği de (ECA), Avrupa Adalet Divanı kararının Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını desteklediği anlamını taşımadığını duyurdu.

Avrupa çapında 500'e yakın profesyonel futbol kulübünü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Avrupa Adalet Divanı'nın kararını değerlendirdi. Açıklamada, "Açıkça söylemek gerekirse karar ne Süper Lig projesini destekliyor ne de tasdik ediyor." denildi.