Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Sezona İsmail Kartal yönetiminde fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe ise topladığı 43 puanla lider konumda.

Bir diğer ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, sezonu 1. tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlarken, iki ezeli rakiple ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.