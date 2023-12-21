Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği arttı.
Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği arttı.
Takımlar sezonun ikinci yarısında kadrolarını güçlendirmek için kollarını sıvarken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yapacağı takviyeler merak konusu oldu.
İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor.
Zirve yarışından bir hayli uzaklaşan siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle lider Fenerbahçe'nin 17 puan gerisinde bulunuyor.
Sezona İsmail Kartal yönetiminde fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe ise topladığı 43 puanla lider konumda.
Bir diğer ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, sezonu 1. tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlarken, iki ezeli rakiple ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
ALEX SANDRO BOMBASI
İtalyan basını, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Alex Sandro'yu istediğini duyurdu.
Calciomercato'da yer alan haberde; iki takımın da Brezilyalı futbolcu için cazip bir teklif yapabileceği belirtildi.
Alex Sandro bu sezon Juventus formasıyla 5 maçta 278 dakika süre aldı.
32 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Asıl mevkisi sol bek olan Sandro, orta sahanın solu ve stoperde de görev yapabiliyor.
Alex Sandro'nun Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro. (Fotomaç)