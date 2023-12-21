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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 2. Tadic çalımı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi ocak ayında da kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmenin peşinde. İtalyan basını bu doğrultuda flaş bir haber yayınladı. Buna göre Kanarya, Beşiktaş'ın da talip olduğu o isme kancayı taktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 12:47 Güncelleme 21 Aralık 2023, 12:47
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği arttı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Takımlar sezonun ikinci yarısında kadrolarını güçlendirmek için kollarını sıvarken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yapacağı takviyeler merak konusu oldu.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Zirve yarışından bir hayli uzaklaşan siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle lider Fenerbahçe'nin 17 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Sezona İsmail Kartal yönetiminde fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe ise topladığı 43 puanla lider konumda.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Bir diğer ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, sezonu 1. tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlarken, iki ezeli rakiple ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

ALEX SANDRO BOMBASI

İtalyan basını, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Alex Sandro'yu istediğini duyurdu.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Calciomercato'da yer alan haberde; iki takımın da Brezilyalı futbolcu için cazip bir teklif yapabileceği belirtildi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Alex Sandro bu sezon Juventus formasıyla 5 maçta 278 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

32 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Asıl mevkisi sol bek olan Sandro, orta sahanın solu ve stoperde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Alex Sandro'nun Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!

Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro. (Fotomaç)

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 2. Tadic çalımı!
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