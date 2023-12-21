SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 4-3 ile geçen Fenerbahçe liderliğini sürdürerek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupayı İstanbul'a getirmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. Orta sahaya sağlam bir transfer daha yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte A Spor'un duyurduğu haberin ayrıntıları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 13:54 Güncelleme 21 Aralık 2023, 13:54
Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Maçta gülen taraf 4-3'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) kaydetti.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Aldığı galibiyetle puanını 43'e çıkaran Kanarya, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Kritik derbi öncesi hata yapmayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

SARI-LACİVERTLİLERİN 2 YILDIZI DERBİDE YOK

Zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de 2 kırmızı kart şoku yaşandı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, kritik Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

BATSHUAYI'DEN HATTRICK

Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerin başında gelen Michy Batshuayi, Kayseri'de futbolseverlere resital sundu.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Edin Dzeko'nun yokluğunda Belçikalı golcü görev aldı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Yıldız futbolcu, ligde ilk gollerini atarken galibiyetin baş mimarı oldu.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Boşnak golcü Edin Dzeko'yu aratmayan Batshuayi, Fenerbahçeli taraftarlara 'ben de buradayım' mesajını verdi.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

CENGİZ ÜNDER KENDİNE GELDİ

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, şimdiye kadar gösterdiği performansla taraftarını ve teknik ekibi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Sakatlıklardan ötürü istediği forma şansını da bulamayan Cengiz Ünder, Mondihome Kayserispor deplasmanında ilk 11'de görev aldı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

1 gol 1 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara kendini bir nebze de olsa affettirmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci, maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Devre arasına lider girmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında ve Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Diğer yandan ocak ayı transfer dönemi hazırlıklarına da başlayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan İsmail Kartal ve ekibi, bir sürprize imza atıp kupayı İstanbul'a getirmek istiyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Devre arasındaki transfer döneminde kadro mühendisliğini buna göre yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimler için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

FENERBAHÇE'YE SAMBACI ÖN LİBERO

Orta saha rotasyonunda alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo'da forma giyen 21 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Brezilyalı orta saha oyuncusu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

1.78 boyundaki genç oyuncu, 1 Ocak 2022 tarihinde Sao Paulo ekibine katıldı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Pablo Maia, kırmızı - siyahlı ekipte 2023 yılında 58 maça çıktı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Bu maçlarda 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Ve 2 asiste imza attı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Pablo Maia'nın Sao Paulo ekibiyle Aralık 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Futbolcunun piyasa değeri ise 11 milyon euro.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
AYM’den ikinci Can Atalay kararı! Bu kafa FETÖ ile PKK’yı Meclis’e sokup dokunulmazlık verir
HangiKredi
SON DAKİKA