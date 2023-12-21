Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! Rade Krunic beklenirken...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Aldığı galibiyetle puanını 43'e çıkaran Kanarya, liderliğini sürdürdü.
Kritik derbi öncesi hata yapmayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftayı 3 puanla kapatmış oldu.
SARI-LACİVERTLİLERİN 2 YILDIZI DERBİDE YOK
Zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de 2 kırmızı kart şoku yaşandı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, kritik Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.
BATSHUAYI'DEN HATTRICK
Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerin başında gelen Michy Batshuayi, Kayseri'de futbolseverlere resital sundu.
Edin Dzeko'nun yokluğunda Belçikalı golcü görev aldı.
Yıldız futbolcu, ligde ilk gollerini atarken galibiyetin baş mimarı oldu.
Boşnak golcü Edin Dzeko'yu aratmayan Batshuayi, Fenerbahçeli taraftarlara 'ben de buradayım' mesajını verdi.
CENGİZ ÜNDER KENDİNE GELDİ
Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, şimdiye kadar gösterdiği performansla taraftarını ve teknik ekibi hayal kırıklığına uğratmıştı.
Sakatlıklardan ötürü istediği forma şansını da bulamayan Cengiz Ünder, Mondihome Kayserispor deplasmanında ilk 11'de görev aldı.
1 gol 1 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara kendini bir nebze de olsa affettirmeyi başardı.
Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci, maça yedek kulübesinde başladı.
Devre arasına lider girmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında ve Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Diğer yandan ocak ayı transfer dönemi hazırlıklarına da başlayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan İsmail Kartal ve ekibi, bir sürprize imza atıp kupayı İstanbul'a getirmek istiyor.
Devre arasındaki transfer döneminde kadro mühendisliğini buna göre yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimler için girişimlerini hızlandırdı.
FENERBAHÇE'YE SAMBACI ÖN LİBERO
Orta saha rotasyonunda alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu.
Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo'da forma giyen 21 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
1.78 boyundaki genç oyuncu, 1 Ocak 2022 tarihinde Sao Paulo ekibine katıldı.
Pablo Maia, kırmızı - siyahlı ekipte 2023 yılında 58 maça çıktı.
Bu maçlarda 5 gol kaydetti.
Ve 2 asiste imza attı.
Pablo Maia'nın Sao Paulo ekibiyle Aralık 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Futbolcunun piyasa değeri ise 11 milyon euro.