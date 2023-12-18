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Fenerbahçe'den o yıldıza şok! "Kendine kulüp bul"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde takımda katılacak futbolcular kadar gidecek isimler de merak konusu. Teknik direktör İsmail Kartal kadroda düşünmediği isimleri bildirirken, yönetim o yıldızdan kendisine takım bulmasını istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:32 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:32
Fenerbahçe’den o yıldıza şok! Kendine kulüp bul

Ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırladı.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Kanarya, Slovak temsilcisini 4-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dzeko (2), Ferdi ve Takac (k.k.) kaydetti.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sezonu lider bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, başta stoper ve orta saha bölgeleri olmak üzere birkaç takviye gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Kanarya'da yapılacak transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Forma şansı bulmakta zorlanan bazı oyuncularla vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

LINCOLN HENRIQUE YOLCU

Sezon başında sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar sözleşmesi dondurulan Lincoln Henrique, ligin ikinci bölümünde de kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Brezilyalı oyuncu iyileşse bile lisansı çıkarılmayacak.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Yönetimin, oyuncunun menajeriyle görüşeceği ve kulüp bulmasını isteyeceği belirtildi.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Sevilla maçında sakatlanmış ve çapraz bağlarında yırtık meydana gelmişti.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

Mart ayından bu yana forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. (Fotomaç)

Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’ye şok! Kendine kulüp bul
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