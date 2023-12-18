Fenerbahçe'den o yıldıza şok! "Kendine kulüp bul"

Ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırladı.
Kanarya, Slovak temsilcisini 4-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dzeko (2), Ferdi ve Takac (k.k.) kaydetti.
Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sezonu lider bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, başta stoper ve orta saha bölgeleri olmak üzere birkaç takviye gerçekleştirecek.
Kanarya'da yapılacak transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Forma şansı bulmakta zorlanan bazı oyuncularla vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
LINCOLN HENRIQUE YOLCU
Sezon başında sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar sözleşmesi dondurulan Lincoln Henrique, ligin ikinci bölümünde de kadroda düşünülmüyor.
Brezilyalı oyuncu iyileşse bile lisansı çıkarılmayacak.
Yönetimin, oyuncunun menajeriyle görüşeceği ve kulüp bulmasını isteyeceği belirtildi.
Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Sevilla maçında sakatlanmış ve çapraz bağlarında yırtık meydana gelmişti.
Mart ayından bu yana forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. (Fotomaç)