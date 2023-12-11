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Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." dedi. A Spor canlı yayınında, yaşanan bu olayın ardından tüm hakemlerin maçlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi. Öte yandan 4 büyükler olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 23:51 Güncelleme 12 Aralık 2023, 00:41
Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e saldırıya sert tepki: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Başkan Erdoğan Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı!

ŞİDDETİN TÜRK SPORUNUN İÇİNDE BARINMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Başkam Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Yere düşen Meler'e birkaç kişi tekme attı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

"Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Riva'da toplantıdaydık olayı alır almaz TFF yönetimini acil toplantıya çağırdım, daha merkezi olmasından dolayı Levent'teki binamıza gidiyoruz. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren bunu yaparken de işin sonunun nerelere geleceğini hesap etmeyen herkes bu gece olanları enine boyuna iyice düşünsün. Kulüp başkanları, taraftarlar iyice bir düşünsün. Bunları görsün herkes iyi düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek. Kimsenin kimseye özellikle bir hakeme böyle yapamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Hiç kimsenin bir hakemlere böyle davranmaya hakkı yok. Alacağımız karart çok sert olacak ve bedelini ödeyecek. Hakemler şamar oğlanı değil. Hakem camiamıza geçmiş olsun. Az sonra kutlanacağız. Detayları açıklamaları kamuoyuna duyuracağız." dedi.


KULÜPLER BİRLİĞİNDEN KINAMA
Kulüpler Birliği, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu. Yaşanan olay sonrası her kesimden tepki mesajları geldi.

Kulüpler Birliği de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan müessif saldırıyı Kulüpler Birliği olarak asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. sporda şiddetin her türlüsünün, her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşısındayız. Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz. Bu konuda başlatılacak tüm girişimlerin parçası olacağız. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm hakem ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAKEMLERDEN MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI!

A Spor canlı yayınında, yaşanan bu olayın ardından tüm hakemlerin maçlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi. Hakemlerin bu kararının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun da atama yapmayacağı öne sürüldü.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

Tunç, taraftarlar hakkında da işlem başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya'dan Halil Umut Meler açıklaması!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise saldırıyı sosyal medya hesabı X'ten şu sözlerle kınadı: "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

4 BÜYÜKLERDEN TEPKİ

Galatasaray Kulübü, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nı tek gündem maddesiyle acil toplantıya davet etti.

Galatasaray'dan Halil Umut Meler açıklaması!

Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle üzüntü içinde oldukları vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hepimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz. Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz. Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."



Beşiktaş X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Adalet bir gün herkese lazım olacak! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız."

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Josef de Souza

Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ

Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den hakeme saldırı sonrası açıklama!

Trabzonspor X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz! Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz. Sayın Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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