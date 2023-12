Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"

KULÜPLER BİRLİĞİNDEN KINAMA

Kulüpler Birliği, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu. Yaşanan olay sonrası her kesimden tepki mesajları geldi.



Kulüpler Birliği de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan müessif saldırıyı Kulüpler Birliği olarak asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. sporda şiddetin her türlüsünün, her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşısındayız. Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz. Bu konuda başlatılacak tüm girişimlerin parçası olacağız. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm hakem ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.