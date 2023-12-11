Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

Başkam Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla…

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Riva'da toplantıdaydık olayı alır almaz TFF yönetimini acil toplantıya çağırdım, daha merkezi olmasından dolayı Levent'teki binamıza gidiyoruz. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren bunu yaparken de işin sonunun nerelere geleceğini hesap etmeyen herkes bu gece olanları enine boyuna iyice düşünsün. Kulüp başkanları, taraftarlar iyice bir düşünsün. Bunları görsün herkes iyi düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek. Kimsenin kimseye özellikle bir hakeme böyle yapamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Hiç kimsenin bir hakemlere böyle davranmaya hakkı yok. Alacağımız karart çok sert olacak ve bedelini ödeyecek. Hakemler şamar oğlanı değil. Hakem camiamıza geçmiş olsun. Az sonra kutlanacağız. Detayları açıklamaları kamuoyuna duyuracağız." dedi.