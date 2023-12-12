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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 00:39 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 00:43

Fenerbahçe'den hakeme saldırı sonrası açıklama: "Yaşananlar kabul edilemez"

Fenerbahçe Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

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