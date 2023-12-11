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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 23:11 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 23:17

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Halil Umut Meler açıklaması: "Soruşturma başlatıldı"

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken mücadelenin bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

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