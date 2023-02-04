Mergim Berisha yine attı! Almanya'yı salladı: Gör beni Flick!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Mergim Berisha'yı Alman ekibi Augsburg'a kiralamıştı. Sarı-Lacivertliler'den sezon sonuna kadar Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, başarılı performansıyla gündemden düşmüyor.
BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Avusturya ekibi Salzburg'da forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, Sarı-Lacivertliler'de beklentinin altında kaldı. Geçen sezon 31 maçta 7 gol 2 asist üreten futbolcu, Kanarya'da kadroda düşünülmediği için yapılan görüşmeler sonrasında Augsburg'a kiralandı.
FENERBAHÇE'DE MUTLU DEĞİLDİM
"Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi" diyen golcü oyuncu, "Bu Augsburg'da gerçekleşti. Bunun için gururlu ve minnettarım. Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ancak; İstanbul adımından pişman değilim. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSIYLA ALMANYA'YI SALLADI
Berisha, Augsburg'daki ilk haftalarında uyum sorunu yaşadı ve taraftarların da sıkça eleştirdiği isimlerden biri oldu. Sonrasında takıma uyum sağlayan Berisha, bu sezon Augsburg'da 12 maçta 970 dakika süre aldı ve 5 gol 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti.