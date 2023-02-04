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    • Spor
    • 04.02.2023 14:00
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    • 04.02.2023 14:00
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    Mergim Berisha yine attı! Almanya'yı salladı: Gör beni Flick!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Mergim Berisha'yı Alman ekibi Augsburg'a kiralamıştı. Bundesliga'nın 19. haftasında evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayan Augsburg; 55. dakikada topu ağlara gönderen Berisha takımına 3 puanı kazandırdı. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla Almanya'da ses getiren Berisha, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'ten davet bekliyor

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Eski Fenerbahçeli Almanya’yı salladı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Mergim Berisha'yı Alman ekibi Augsburg'a kiralamıştı. Sarı-Lacivertliler'den sezon sonuna kadar Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, başarılı performansıyla gündemden düşmüyor.

    BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
    Avusturya ekibi Salzburg'da forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, Sarı-Lacivertliler'de beklentinin altında kaldı. Geçen sezon 31 maçta 7 gol 2 asist üreten futbolcu, Kanarya'da kadroda düşünülmediği için yapılan görüşmeler sonrasında Augsburg'a kiralandı.

    FENERBAHÇE'DE MUTLU DEĞİLDİM
    "Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi" diyen golcü oyuncu, "Bu Augsburg'da gerçekleşti. Bunun için gururlu ve minnettarım. Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ancak; İstanbul adımından pişman değilim. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

    PERFORMANSIYLA ALMANYA'YI SALLADI
    Berisha, Augsburg'daki ilk haftalarında uyum sorunu yaşadı ve taraftarların da sıkça eleştirdiği isimlerden biri oldu. Sonrasında takıma uyum sağlayan Berisha, bu sezon Augsburg'da 12 maçta 970 dakika süre aldı ve 5 gol 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti.

        LEVERKUSEN'E GOL ATTI
        Almanya Ligi'nin 19. haftasında dün Augsburg evinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık 28 bin taraftarın önünde oynanan maçta Augsburg, 55. dakikada Berisha'nın attığı gol ile 3 puana ulaşmayı başardı.

        ALMANYA MİLLİ TAKIMI İÇİN ADI GEÇİYOR
        Son dönemlerde Almanya Milli Takımı'nın yeni bir forvet oyuncusuna ihtiyaç duyduğu sıkça konuşulurken, futbolseverler ve Ausburg yetkilileri bu ismin Mergim Berisha olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Berisha da Almanya Milli Takımı hakkında dikkati çeken açıklamalar yaptı.

        BERISHA'DAN DAHA İYİ BİR 9 YOK
        Augsburg Teknik Direktörü Enrico Maassen, milli takıma seçilmesi gündemde olan futbolcusu hakkında övgü dolu sözler söylerken, "Almanya'da daha iyi bir 9 numara olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar bitirici bir oyuncu olduğu da ortada. Solda, sağda, hava topunda, her yerde var. Ceza sahası içinde de Berisha olağanüstü bir oyuncu" dedi.

            FLICK'TEN TELEFON BEKLİYOR
            Öte yandan Mergim Berisha'nın, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'ten haber beklediği gündeme geldi.

            Berisha, "Benim yapmam gereken şey sahada yüzde yüzümü vermemdir. Kadroya alınıp alınmayacağıma Hansi Flick karar verir. Ama elbette Almanya kadrosunda olmaktan büyük mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

            BELİRLEYİCİ GOLLER ATIYOR
            Bu arada Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter de Flick'ten davet bekleyen Berisha hakkında açıklamalarda bulundu. Reuter, "Mergim Berisha form olarak çok iyi durumda. Önemli ve belirleyici goller atıyor" diye konuştu.

            FENERBAHÇE'YE MALİYETİ
            Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler, 4.5 milyon Euro bedelin altında bir bonservis ödediği oyuncunun maliyetini zorunlu olmadığı için borsaya bildirmemişti.

                FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?
                Berisha'nın Augsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak; Alman ekibinin oyuncuyu transfer etme opsiyonuna sahip olduğu biliniyor. Futbolcunun Fenerbahçe ile kontratı 2025 yılında sona erecek. Berisha'nın Sarı-Lacivertliler'e şu an için dönmesi beklenmiyor.

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                Haberler Spor Mergim Berisha yine attı! Almanya'yı salladı: Gör beni Flick!
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