Mergim Berisha yine attı! Almanya'yı salladı: Gör beni Flick!

BERISHA'DAN DAHA İYİ BİR 9 YOK

Augsburg Teknik Direktörü Enrico Maassen, milli takıma seçilmesi gündemde olan futbolcusu hakkında övgü dolu sözler söylerken, "Almanya'da daha iyi bir 9 numara olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar bitirici bir oyuncu olduğu da ortada. Solda, sağda, hava topunda, her yerde var. Ceza sahası içinde de Berisha olağanüstü bir oyuncu" dedi.