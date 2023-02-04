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    • Spor
    • 04.02.2023 14:08
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    • 04.02.2023 14:21
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    Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic'i Takvim'e anlattı: Beşiktaş'ta seviye atlayacak

    Beşiktaş, Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i transfer etti. Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'da birlikte forma giydiği takım arkadaşı ve vatandaşı Deni Milosevic, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın yeni transferini tüm detaylarıyla anlattı. İşte detaylar ve özel o röportaj...

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta seviye atlayacak | ÖZEL

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i transfer etti. Siyah-Beyazlılar, Bosna Hersekli futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

    Futbolcunun bir sonraki satışından ise Konyaspor'a yüzde 20 pay verilecek.

    Öte yandan Bosna Hersekli futbolcuya bu sezon için 580 bin Euro, kalan sezonlar için ise 1 milyon 160 bin Euro garanti ücret ve maç başına da azami 10 bin Euro ödeme yapılacak. Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'da birlikte forma giydiği takım arkadaşı ve vatandaşı Deni Milosevic, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın yeni transferini tüm detaylarıyla anlattı. İşte detaylar ve özel o röportaj...

    BÜYÜK KULÜPLER PEŞİNDEYDİ
    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i bir süredir kadrosuna katmak istiyordu. Futbolcunun adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anıldı. Ayrıca İngiltere'den Burnley ve yine Süper Lig'den Başakşehir'in de gündeminde olan Hadziahmetovic, Siyah-Beyazlılar'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

    KONYA'DA ETKİLİ PERFORMANS
    Bu sezon Konyaspor'da 28 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergileyen Amir Hadziahmetovic, 1 Şubat 2016 tarihinde Yeşil-Beyazlılar'a transfer olmuştu. O dönem Konyaspor'a transfer olduğunda Bosna Hersekli yıldız, "Konya'ya geldiğimde 18 yaşındaydım. Konyaspor'dan Riad Bajic'i tanıyordum. Bana kulübü, şehri anlattı ve transferim gerçekleşti" demişti.

        MILOSEVIC, TAKVİM'E AÇIKLAMALAR YAPTI
        Bosna Hersekli futbolcunun Konyaspor'da birlikte forma giydiği vatandaşı Deni Milosevic, TAKVİM'e çok özel bir röportaj verdi ve yakın arkadaşı Hadziahmetovic'in transferini değerlendirdi. Milosevic, Hadziahmetovic'in Siyah-Beyazlı takımda başarılı olacağına ve seviye atlayacağına inanıyor.

        AMIR, BEŞİKTAŞ TARAFTARIYDI
        Milosevic yaptığı açıklamada, "Amir Hadziahmetovic adına gerçekten de çok mutluyum. Çünkü Amir'in birkaç yıl önce de bir Beşiktaş taraftarı olduğu gerçeği var. Amir'in Türkiye'de en çok sevdiği kulüp Beşiktaş'tı. Ayrıca Türkiye'de Beşiktaş gibi köklü ve büyük bir camiayı hedefliyordu. Bunu başardı. Hedeflerinden birisine ulaştığı için onun adına çok mutluyum" dedi.

        BEŞİKTAŞ'TA BAŞARILI OLACAKTIR
        Vatandaşına inandığını belirten Bosna Hersekli oyuncu, "Amir'in buralara kadar yükselmesi emin olun çok kolay olmadı. Çok mücadele etti. Kaliteli bir oyuncu olduğunu da zaten performansıyla gösterdi. Beşiktaş gibi büyük bir kulüp gelip 3 milyon Euro gibi bir bedeli veriyorsa bu ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu zaten ortaya koyar. Ben Beşiktaş'ta başarılı olacağına eminim" yorumunu yaptı.

        BENCE BEŞİKTAŞ İLE SEVİYE ATLAYABİLİR
        Öte yandan Milosevic, "Bence Amir Beşiktaş'ta başarılı olur. Neden? Çünkü Beşiktaş pozitif futbol oynamayı seven ve bu tip oyunculara da şans yaratan bir takım. Bu yüzden sevdiği bir futbol ortamında olacak ve futbol oynarken de zevk alacak. Konyaspor'da son 3 yılda çok iyiydi. Ama Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte başka bir seviyeye gelebilir" yorumunu yaptı.

        KISA SÜREDE ADAPTE OLACAKTIR
        Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic'in adaptasyon sorunu yaşayıp yaşamayacağı merak konusu. Bu konuda ise onu en iyi tanıyan isimlerden biri olan Milosevic şu ifadeleri kullandı:

        "Adaptasyon sorunu yaşar mı? Belki aynı kulüpte 7 yıl geçirdikten sonra bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olacak. Bu her futbolcu için geçerli. Ancak; bu ligi ve ülkeyi tanıyor, biliyor. Bu yüzden de Beşiktaş'a kısa sürede adapte olacağını ve harika şeyler yapacağına yürekten inanıyorum."
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