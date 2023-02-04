Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic'i Takvim'e anlattı: Beşiktaş'ta seviye atlayacak

MILOSEVIC, TAKVİM'E AÇIKLAMALAR YAPTI

Bosna Hersekli futbolcunun Konyaspor'da birlikte forma giydiği vatandaşı Deni Milosevic, TAKVİM'e çok özel bir röportaj verdi ve yakın arkadaşı Hadziahmetovic'in transferini değerlendirdi. Milosevic, Hadziahmetovic'in Siyah-Beyazlı takımda başarılı olacağına ve seviye atlayacağına inanıyor.

AMIR, BEŞİKTAŞ TARAFTARIYDI

Milosevic yaptığı açıklamada, "Amir Hadziahmetovic adına gerçekten de çok mutluyum. Çünkü Amir'in birkaç yıl önce de bir Beşiktaş taraftarı olduğu gerçeği var. Amir'in Türkiye'de en çok sevdiği kulüp Beşiktaş'tı. Ayrıca Türkiye'de Beşiktaş gibi köklü ve büyük bir camiayı hedefliyordu. Bunu başardı. Hedeflerinden birisine ulaştığı için onun adına çok mutluyum" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞARILI OLACAKTIR

Vatandaşına inandığını belirten Bosna Hersekli oyuncu, "Amir'in buralara kadar yükselmesi emin olun çok kolay olmadı. Çok mücadele etti. Kaliteli bir oyuncu olduğunu da zaten performansıyla gösterdi. Beşiktaş gibi büyük bir kulüp gelip 3 milyon Euro gibi bir bedeli veriyorsa bu ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu zaten ortaya koyar. Ben Beşiktaş'ta başarılı olacağına eminim" yorumunu yaptı.