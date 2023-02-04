Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic'i Takvim'e anlattı: Beşiktaş'ta seviye atlayacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i transfer etti. Siyah-Beyazlılar, Bosna Hersekli futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
Futbolcunun bir sonraki satışından ise Konyaspor'a yüzde 20 pay verilecek.
Öte yandan Bosna Hersekli futbolcuya bu sezon için 580 bin Euro, kalan sezonlar için ise 1 milyon 160 bin Euro garanti ücret ve maç başına da azami 10 bin Euro ödeme yapılacak. Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'da birlikte forma giydiği takım arkadaşı ve vatandaşı Deni Milosevic, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın yeni transferini tüm detaylarıyla anlattı. İşte detaylar ve özel o röportaj...
BÜYÜK KULÜPLER PEŞİNDEYDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i bir süredir kadrosuna katmak istiyordu. Futbolcunun adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anıldı. Ayrıca İngiltere'den Burnley ve yine Süper Lig'den Başakşehir'in de gündeminde olan Hadziahmetovic, Siyah-Beyazlılar'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
KONYA'DA ETKİLİ PERFORMANS
Bu sezon Konyaspor'da 28 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergileyen Amir Hadziahmetovic, 1 Şubat 2016 tarihinde Yeşil-Beyazlılar'a transfer olmuştu. O dönem Konyaspor'a transfer olduğunda Bosna Hersekli yıldız, "Konya'ya geldiğimde 18 yaşındaydım. Konyaspor'dan Riad Bajic'i tanıyordum. Bana kulübü, şehri anlattı ve transferim gerçekleşti" demişti.