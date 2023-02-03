Fenerbahçe’nin Adana Demirspor beraberliği sonrası spor yazarlarından maçın hakemine sert sözler

Arda kararını çok geç verdi. Üç puan kadar, mental olarak da kırılma maçıydı aslında. Kaçan penaltı, direkten çarpıp oyuna dönen top; futbol kendi cilvelerini iki takıma da yapıyordu. Ama değişmeyen gerçek, son iki sezonda olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin karşısına dikildi; hakemler...