Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera'nın savaşı! 12 gol fazla yedi ama ilk sırada

Süper Lig lideri Galatasaray ile Trabzonspor yarın kozlarını paylaşacak. Ligde son 11 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray ile geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un mücadelesi nefesleri kesecek. Saat 19.00'da başlayacak maç öncesi iki takımın yıldız kalecilerini mercek altına aldık. Ortaya ilginç istatistikler çıktı. İşte haberimizin detayı…
FERNANDO MUSLERA'NIN PAYI BÜYÜK
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Cimbom'un liderlik koltuğunda oturmasında şüphesiz onun payı da büyük. Galatasaray ilk 21 haftada kalesinde sadece 16 gol gördü. Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı'dan oluşan savunma hattının yanı sıra takım savunmasındaki istek ve arzu da Aslan'ın az gol yemesini sağladı. G.Saray şu an ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
20 MAÇTA KALESİNDE 15 GOL GÖRDÜ
2011 yılından beri Galatasaray'da oynayan 36 yaşındaki yıldız kaleci, 5 kez şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da bir kez daha mutlu sona ulaşmak istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 20 maçta forma giyerken 15 gol yedi. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı ve o maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
UĞURCAN ÇAKIR İLE GURUR DUYUYORUM
G.Saray'ın file bekçisi Muslera, Uğurcan Çakır için çekilen bir videoda çarpıcı yorumlara imza atmıştı. Tecrübeli eldiven, "Sakatlık zamanımda kaval kemiğim kırıldıktan sonra bana ilk mesaj atıp ilgilenenlerden birisi olmuştu. Bunlar böyle büyük insanlarla ve meslektaşlarınızla paylaşacağınız güzel anlar. Müthiş iyi bir insan. Kaleci olarak Uğurcan son dönemlerde büyük bir gelişim gösterdi. Çok iyi bir tekniği ve fiziği var. Genç yaşta Trabzonspor gibi büyük bir tarihi olan kulübün kaptanı oldu. Bir meslektaşı olarak onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.
19 MAÇTA 27 GOLE ENGELE OLAMADI
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır da tıpkı Muslera gibi taraftarlarının gıpta ile baktığı bir kaleci… Bordo-Mavililer'in yıldızı, bu sezon 19 Süper Lig maçında forma giyerken kalesinde 27 gol gördü. Bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 36 gol yedi. Trabzonspor bu sezon 21 lig maçında 33 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. Uğurcan Çakır çok da formda olmadığı bir sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.