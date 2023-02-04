Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera'nın savaşı! 12 gol fazla yedi ama ilk sırada

20 MAÇTA KALESİNDE 15 GOL GÖRDÜ

2011 yılından beri Galatasaray'da oynayan 36 yaşındaki yıldız kaleci, 5 kez şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da bir kez daha mutlu sona ulaşmak istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 20 maçta forma giyerken 15 gol yedi. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı ve o maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

UĞURCAN ÇAKIR İLE GURUR DUYUYORUM

G.Saray'ın file bekçisi Muslera, Uğurcan Çakır için çekilen bir videoda çarpıcı yorumlara imza atmıştı. Tecrübeli eldiven, "Sakatlık zamanımda kaval kemiğim kırıldıktan sonra bana ilk mesaj atıp ilgilenenlerden birisi olmuştu. Bunlar böyle büyük insanlarla ve meslektaşlarınızla paylaşacağınız güzel anlar. Müthiş iyi bir insan. Kaleci olarak Uğurcan son dönemlerde büyük bir gelişim gösterdi. Çok iyi bir tekniği ve fiziği var. Genç yaşta Trabzonspor gibi büyük bir tarihi olan kulübün kaptanı oldu. Bir meslektaşı olarak onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.