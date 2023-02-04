Fenerbahçe, Faslı yıldız Ziyech'dan vazgeçmiyor!





PSG'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Adana deplasmanına gitmeyen Başkan Ali Koç'un Londra'ya gittiği ve burada İngiliz yöneticilerle bir görüşme yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Ziyech'i 1.5 yıllığına kiralamak istediği de gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre İngiliz ekibinin kiralama teklifine sıcak bakıyor ancak Faslı yıldız henüz teklifi kabil etmiş değil. Şu aşamada Hakim Ziyech'in ikna edilmeye çalışıldığı bilgisi geldi. Chelsea ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Bu bakımdan bonservisi ile birlikte alınması zor görünüyor. Mart ayında 30 yaşına girecek olan yıldız oyuncunun ikna idilmesi için tüm çabaların sarf edildiği ifade ediliyor.