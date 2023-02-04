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    Fenerbahçe, Faslı yıldız Ziyech'dan vazgeçmiyor!

    PSG’ye transferi son anda gerçekleşmeyen ill için Fenerbahçe’nin inadı sürüyor. Kiralama teklifine Chelsea sıcak bakıyor. Faslı futbolcunun ikna edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

    Ziyech seferberliği

    Perşembe gecesi Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bir anda zirvenin 6 puan gerisinde kalırken transferlerle kadrosunu güçlendirmek için geri adım atmıyor. Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler şimdi de büyük bir hedefin peşinden koşuyor. PSG'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech için temasların devam ettiği öğrenildi.



    PSG'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ
    Adana deplasmanına gitmeyen Başkan Ali Koç'un Londra'ya gittiği ve burada İngiliz yöneticilerle bir görüşme yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Ziyech'i 1.5 yıllığına kiralamak istediği de gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre İngiliz ekibinin kiralama teklifine sıcak bakıyor ancak Faslı yıldız henüz teklifi kabil etmiş değil. Şu aşamada Hakim Ziyech'in ikna edilmeye çalışıldığı bilgisi geldi. Chelsea ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Bu bakımdan bonservisi ile birlikte alınması zor görünüyor. Mart ayında 30 yaşına girecek olan yıldız oyuncunun ikna idilmesi için tüm çabaların sarf edildiği ifade ediliyor.



    FENERBAHÇE VAZGEÇMİYOR
    Mart ayında 30 yaşına basacak olan Ziyech'in PSG'ye transferi son anda gerçekleşmemişti. O günden bu yana Fenerbahçe Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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    Ziyech seferberliği
    Haberler Spor Fenerbahçe, Faslı yıldız Ziyech'dan vazgeçmiyor!
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