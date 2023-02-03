Vav TV İzle
Haberler Spor Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den olaylı Adana Demirspor maçı sonrası peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde maçın ardından hakem Ali Palabıyık ile yaşadığı diyalog nedeniyle kırmızı kart gören Jorge Jesus, yaşananları anlattı. Jesus, VAR hakemlerine de öfke kusarken "İki penaltı pozisyonumuz vardı ve VAR orada devreye girmedi. Görmedi değil vermek istemediler." dedi. Yaşananlar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye gitme kararı aldı. Ali Koç TFF ziyareti sonrası hakem Ali Palabıyık hakkında olay sözler sarfederken, "Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez." dedi.

03.02.2023 17:35 - Son Güncelleme: 03.02.2023 18:27
Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçının ardından Ali Palabıyık ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde;

"YENİDEN BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELİRİZ"
Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra hem biz hem onlar mağdur oldular. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda hakem hataları oldu. İki penaltı pozisyonumuz vardı ve VAR orada devreye girmedi.

Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

Görmedi değil vermek istemediler. İyi bir maç çıkarttık. Eğer normal bir hakem performansı olsaydı o maçı kazanırdık. Her şey adaletli ilerlerse biz yeniden birinci sıraya yükseliriz.

Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

"BÖYLE BİR DURUMU DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"
Türkiye'ye geldiğimden beri hiç hakemler hakkında konuşmadım ama dün maçta yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır teknik direktörlük yapıyorum böyle bir durum daha önce görmedim.

Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

Bunu maçın ardından hakeme dile getirmek istedim. Belirtmiş olduğum gibi daha önce böyle bir şey görmedim.

SON DAKİKA