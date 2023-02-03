Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler

"BÖYLE BİR DURUMU DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Türkiye'ye geldiğimden beri hiç hakemler hakkında konuşmadım ama dün maçta yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır teknik direktörlük yapıyorum böyle bir durum daha önce görmedim.