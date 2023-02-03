Ali Koç ve Jorge Jesus Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Palabıyık için olay sözler
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den olaylı Adana Demirspor maçı sonrası peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde maçın ardından hakem Ali Palabıyık ile yaşadığı diyalog nedeniyle kırmızı kart gören Jorge Jesus, yaşananları anlattı. Jesus, VAR hakemlerine de öfke kusarken "İki penaltı pozisyonumuz vardı ve VAR orada devreye girmedi. Görmedi değil vermek istemediler." dedi. Yaşananlar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye gitme kararı aldı. Ali Koç TFF ziyareti sonrası hakem Ali Palabıyık hakkında olay sözler sarfederken, "Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez." dedi.
03.02.2023 17:35 - Son Güncelleme: 03.02.2023 18:27
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçının ardından Ali Palabıyık ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.
Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde;
"YENİDEN BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELİRİZ"
Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra hem biz hem onlar mağdur oldular. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda hakem hataları oldu. İki penaltı pozisyonumuz vardı ve VAR orada devreye girmedi.