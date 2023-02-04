Fenerbahçe, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yılın ilk Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştiriyor. Divan Kurulu'na yoğun bir katılım gerçekleşti. Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin dışında normal üyelerin de katılımı ile salonda büyük bir kalabalık oluştu.
ŞU AN DÖNÜM NOKTASINDAYIZ
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça hakem kararları damga vurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçında yaşananlar hakkında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Ali Koç, ilk olarak kayak yaparken düşüp yaralanan oğlu Kerim Rahmi Koç için kendisine iletilen mesajlara teşekkür ederek konuşmaya başladı. Yaptığı açıklamada, oğlunun bileğini kırdığını durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Şu an bir dönüm noktasındayız. Bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Adana Demirspor maçıbardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur.
3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demir - Fenerbahçe maçı 2 puan. Sadece iki maçta sonuca direkt etki eden 5 puan var.