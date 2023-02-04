Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şu an bir dönüm noktasındayız. Bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Adana Demirspor maçıbardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur.

3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demir - Fenerbahçe maçı 2 puan. Sadece iki maçta sonuca direkt etki eden 5 puan var.