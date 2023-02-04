Kartal'a Sivas'ta soğuk duş! Demir Grup Sivasspor 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Roiser'in kale alanına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.

5. dakikada bu kez ev sahibi takım etkili geldi. Gradel'in sol kanattan ortasında kale önünde kafalardan seken top arka direkte Saiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.