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    • Spor
    • 02.02.2023 19:03
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    • 02.02.2023 19:20
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    CANLI | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım | İlk 11'ler belli açıklandı

    Spro Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Zirveden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, zrolu mücadeleden 3 puanla ayrılmak amacından. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

    Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe ve takipçilerinden Adana Demirspor, mutlak 3 puan için sahada.


    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi

    8 FUTBOLCU SINIRDA
    Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak. 8 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor.

    LİGDE 38. RANDEVU
    Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

    Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

        2 FUTBOLCU EKSİK
        Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

        8 FUTBOLCU SINIRDA
        Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

        DEPLASMAN KARNESİ
        Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

            ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK
            Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

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