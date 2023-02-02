CANLI | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım | İlk 11'ler belli açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe ve takipçilerinden Adana Demirspor, mutlak 3 puan için sahada.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi
8 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak. 8 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor.
LİGDE 38. RANDEVU
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.
Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.