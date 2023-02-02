CANLI | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım | İlk 11'ler belli açıklandı

LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.