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    • Spor
    • 03.02.2023 15:58
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    • 03.02.2023 15:58
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    Fenerbahçe taraftarından uçakta yardımcı hakeme olay tepki!

    Fenebahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında çok kritik 2 puan bıraktı. Maç içerisinde verdiği kararlar ve teknik direktör Jorge Jesus'e maç bitiminde tepkisi nedeniyle kırmızı kart gösteren Ali Palabıyık, Fenerbahçeli yöneticilerin eleştirilerinin hedefine oturdu. Maçta Palabıyık'ın yardımcılığını yapan hakemler de tepkilerden nasibini aldı. Fenerbahçeli bir taraftar uçakta denk geldiği, yardımcı hakeme sert sözler söyledi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özle Haber | Yardımcı hakeme olay tepki!

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

    Fenerbahçe yöneticileri Palabıyık'ın hakemliği bırakması çağrısı yaparken, Palabıyık'ın yardımcıları da Sarı-Lacivertli taraftarların hedefindeydi.

    UÇAKTA YARDIMCI HAKEME TEPKİ
    Fenerbahçeli bir taraftar, Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında görev alan ve uçakta denk geldiği yardımcı hakemlere sert şekilde tepki gösterdi.

    SİZİ SOKAĞA ÇIKARTMAYIZ
    Hakemleri eleştiren taraftar, "Canımızı sıkmayın. Vallahi sizi sokağa çıkartmayız. Fenerbahçe ile uğraşmayın. Tamam mı? Ota b...ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz. Evine gideceksin ve uyuyacaksın" dedi.

    KALDIRDIĞIN İKİ BAYRAKLA...
    Ayrıca taraftar, "Ben de uyuyacağım. Cebimden para verdim. Ama senin kaldırdığın iki tane bayrakla hayatıma yön veriyorum" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

        MAÇIN HAKEMLERİ KİMLERDİ?
        Bilindiği üzere Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetirken, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara yaptı. 4. hakemlik görevini Sarper Barış Saka üstlendi. VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ile Cevdet Kömürcüoğlu görev aldı.

        BAKİ'DEN SERT SÖZLER
        Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

        Baki, "Bu maçta sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Ivan Bebek diye şeref yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık bugün onun da önüne geçti.

        Gol atıyoruz. Net gol. Verilmiyor. 3 penaltımız verilmiyor. Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Yeter artık. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe maçını hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyoruz" demişti.

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