Fenerbahçe taraftarından uçakta yardımcı hakeme olay tepki!

BAKİ'DEN SERT SÖZLER

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

Baki, "Bu maçta sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Ivan Bebek diye şeref yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık bugün onun da önüne geçti.