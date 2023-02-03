Fenerbahçe taraftarından uçakta yardımcı hakeme olay tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
Fenerbahçe yöneticileri Palabıyık'ın hakemliği bırakması çağrısı yaparken, Palabıyık'ın yardımcıları da Sarı-Lacivertli taraftarların hedefindeydi.
UÇAKTA YARDIMCI HAKEME TEPKİ
Fenerbahçeli bir taraftar, Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında görev alan ve uçakta denk geldiği yardımcı hakemlere sert şekilde tepki gösterdi.
SİZİ SOKAĞA ÇIKARTMAYIZ
Hakemleri eleştiren taraftar, "Canımızı sıkmayın. Vallahi sizi sokağa çıkartmayız. Fenerbahçe ile uğraşmayın. Tamam mı? Ota b...ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz. Evine gideceksin ve uyuyacaksın" dedi.
KALDIRDIĞIN İKİ BAYRAKLA...
Ayrıca taraftar, "Ben de uyuyacağım. Cebimden para verdim. Ama senin kaldırdığın iki tane bayrakla hayatıma yön veriyorum" diyerek eleştirilerini sürdürdü.