İtalyan gazeteci, Jan Oosterwolde'yi Takvim.com.tr'ye anlattı: Fenerbahçe hedefi 12'den vurdu!

Fenerbahçe, uzun süren görüşmelerin ardından Jan Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu imza töreninde, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.
PARMA'DAKİ PERFORMANSI
Hollanda'da Twente forması ile parlayan Oosterwolde, 2021-22 sezonunda Parma'da 5 maçta oynadı. Bu sezon ise Serie B ve İtalya Kupası'nda toplam 19 maçta 1570 dakika süre alan futbolcu 1 gol kaydetti.
FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAK MI?
Sarı-Lacivertli taraftarlar, 1-1 biten Adana Demirspor maçı öncesi lisansı çıkarılan ancak; bu maçta oynamayan futbolcunun takıma ne ölçüde katkı vereceğini merak ediyor. Alioski'den yeterince verim alamayan Jorge Jesus, 21 yaşındaki futbolcudan maksimum performans almayı hedefliyor.
İTALYAN GAZETECİ, OOSTERWOLDE'Yİ ANLATTI
İtalyan gazeteci ve yorumcu Andrea Spadoni, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jan Oosterwolde'nin güçlü ve zayıf yönlerini TAKVİM'e anlattı. Ayrıca Spadoni, Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin Avrupa'da birçok kulübün takibinde olduğunu dile getirdi.