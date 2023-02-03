İtalyan gazeteci, Jan Oosterwolde'yi Takvim.com.tr'ye anlattı: Fenerbahçe hedefi 12'den vurdu!

LAZIO VE TORINO DA OOSTERWOLDE'Yİ İSTEDİ

Öncelikle Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında değerlendirmeler yapan Spadoni, "Oosterwolde gerçekten de güçlü bir futbolcu. Bence Serie A'ya yükselmeye çoktan hazırdı. Aslında Lazio ve Torino'nun da ona karşı bir ilgisi vardı. Çok güçlü futbolcu. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor ve aynı zamanda ciddi bir yeteneğe sahip" dedi.