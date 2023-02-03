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    • Spor
    • 03.02.2023 14:58
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    • 03.02.2023 15:01
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    İtalyan gazeteci, Jan Oosterwolde'yi Takvim.com.tr'ye anlattı: Fenerbahçe hedefi 12'den vurdu!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Parma'dan Jan Oosterwolde'yi transfer etti. Sol bek oyuncusu için Fenerbahçe 6 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferini İtalyan gazeteci ve yorumcu Andrea Spadoni, TAKVİM'e değerlendirdi. Spadoni, çarpıcı ifadelere imza attı. İşte detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe hedefi 12’den vurdu!

    Fenerbahçe, uzun süren görüşmelerin ardından Jan Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu imza töreninde, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

    PARMA'DAKİ PERFORMANSI
    Hollanda'da Twente forması ile parlayan Oosterwolde, 2021-22 sezonunda Parma'da 5 maçta oynadı. Bu sezon ise Serie B ve İtalya Kupası'nda toplam 19 maçta 1570 dakika süre alan futbolcu 1 gol kaydetti.

    FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAK MI?
    Sarı-Lacivertli taraftarlar, 1-1 biten Adana Demirspor maçı öncesi lisansı çıkarılan ancak; bu maçta oynamayan futbolcunun takıma ne ölçüde katkı vereceğini merak ediyor. Alioski'den yeterince verim alamayan Jorge Jesus, 21 yaşındaki futbolcudan maksimum performans almayı hedefliyor.

    İTALYAN GAZETECİ, OOSTERWOLDE'Yİ ANLATTI
    İtalyan gazeteci ve yorumcu Andrea Spadoni, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jan Oosterwolde'nin güçlü ve zayıf yönlerini TAKVİM'e anlattı. Ayrıca Spadoni, Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin Avrupa'da birçok kulübün takibinde olduğunu dile getirdi.

        LAZIO VE TORINO DA OOSTERWOLDE'Yİ İSTEDİ
        Öncelikle Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında değerlendirmeler yapan Spadoni, "Oosterwolde gerçekten de güçlü bir futbolcu. Bence Serie A'ya yükselmeye çoktan hazırdı. Aslında Lazio ve Torino'nun da ona karşı bir ilgisi vardı. Çok güçlü futbolcu. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor ve aynı zamanda ciddi bir yeteneğe sahip" dedi.

        FENERBAHÇE İYİ BİR TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİ
        Futbolcunun genç olduğuna dikkati çeken İtalyan gazeteci, "Savunma hattında kendisini geliştirecektir. Bu yönünü geliştirmeli. Bence Fenerbahçe'de çok büyük bir önem kazanan yıldızlardan olacak. Fenerbahçe'nin iyi bir transfer gerçekleştirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        FARIOLI BİR FUTBOL DEHASI
        Öte yandan Andrea Spadoni, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli hakkında da konuştu. Spadoni, "Francesco bir futbol dehasıdır. Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olacağını düşünüyorum. Birçok ülkeden takip ediliyor. Gazeteniz Takvim aracılığıyla onun çok daha iyi yerlere geleceğine inandığımı ifade edebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

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