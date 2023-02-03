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    • Spor
    • 03.02.2023 19:15
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    • 03.02.2023 19:31
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    İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Musa Barrow'dan kötü haber geldi...

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Bologna’da forma giyen Musa Barrow’u transfer listesine eklemişti. 24 yaşındaki Gambiyalı sol kanat oyuncusu ile ilgili kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Galatasaray’ın listesinde yer alan Musa Barrow'un Bologna’da kalacağını duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Musa Barrow’dan Galatasaray’a kötü haber!

    Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan BolognaMusa Barrow ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    İTALYAN MEDYASI DUYURMUŞTU
    İtalyan medyası, Sarı-Kırmızılıların Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Musa Barrow için teklifte bulunduğunu duyurdu. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Serie A ekibi Bologna'da forma giyen sol kanat oyuncusu Musa Barrow için kiralama teklifinde bulundu.



    9 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU
    Bologna cephesi, Barrow transferi için 2 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satına alma opsiyonu olduğunu iletti. Galatasaray ise Bologna'ya 1 milyon euro'dan daha fazla kiralama ücreti sunamayacağını, satın alma opsiyonunun ise mali şartlarının ötesinde olduğu cevabını verdi.



    17 MAÇTA FORMA GİYDİ VE 2 GOL ATTI
    24 yaşındaki Gambiyalı sol kanat oyuncusu, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi. Barrow, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı. Hızlı olmasıyla bilinen Musa Barrow, 2021 yılında 14.3 milyon euro karşılığında Atalanta'dan Bologna'ya transfer olmuştu.



        BARROW BOLOGNA'DA KALACAK
        Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise bugün sosyal medya hesabından Galatasaray'ın ilgilendiği Musa Barrow ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

        Romano, "Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Barrow'un Bologna'da kalacağını açıkladı. O burada kalacak" yorumunda bulundu. Romano, adı Galatasaray ile anılan bir başka yıldız Nicolo Zanilo ile ilgili de, "O Galatasaray için bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.



        Musa Barrow'un detaylı istatistikleri için fotoğrafa tıklayın



        30 MİLYON EURO OPSİYON İSTEDİLER!
        İtalyan medyasındaki haberlere göre Galatasaray, Zaniolo defterini kapatmak üzere… 23 yaşındaki futbolcu İtalya'dan ayrılmak isterken, kulübünün istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Galatasaray, Zaniolo'yu kiralamak isterken; Roma'nın da yıldız futbolcu için 30 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeye eklemek istediği belirtildi. Bunun üzerine Galatasaray'ın transferde geri adım attığı belirtildi.



            MARCA'DAN ZANIOLO İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA
            Roma'nın yıldızı Zaniolo için bugün İspanyol gazetesi Marca'da flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ölüm tehditleri ve hakaret mesajları alan Nicolo Zaniolo, psikolojisinin bozulduğunu ve antrenmanlardan bir süre uzak kalmak istediğini Roma'ya bildirdi. Roma, Zaniolo'ya dinlenmesi ve kafasını toparlaması için 1 aylık izin verdi.



            TARAFTARLAR PUSUDA BEKLİYOR
            Kış transfer sezonunda Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Krımızılılar'ın Liverpool'un orta sahası Naby Keita ve Lille'de oynayan sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 8 Şubat'a kadar yapacağı transferlerle taraftarlarına yeni bayramlar yaşatmak istiyor.
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