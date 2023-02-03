İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Musa Barrow'dan kötü haber geldi...

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bolognalı Musa Barrow ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İTALYAN MEDYASI DUYURMUŞTU
İtalyan medyası, Sarı-Kırmızılıların Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Musa Barrow için teklifte bulunduğunu duyurdu. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Serie A ekibi Bologna'da forma giyen sol kanat oyuncusu Musa Barrow için kiralama teklifinde bulundu.
9 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU
Bologna cephesi, Barrow transferi için 2 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satına alma opsiyonu olduğunu iletti. Galatasaray ise Bologna'ya 1 milyon euro'dan daha fazla kiralama ücreti sunamayacağını, satın alma opsiyonunun ise mali şartlarının ötesinde olduğu cevabını verdi.
17 MAÇTA FORMA GİYDİ VE 2 GOL ATTI
24 yaşındaki Gambiyalı sol kanat oyuncusu, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi. Barrow, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı. Hızlı olmasıyla bilinen Musa Barrow, 2021 yılında 14.3 milyon euro karşılığında Atalanta'dan Bologna'ya transfer olmuştu.