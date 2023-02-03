İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Musa Barrow'dan kötü haber geldi...





BARROW BOLOGNA'DA KALACAK

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise bugün sosyal medya hesabından Galatasaray'ın ilgilendiği Musa Barrow ile ilgili bir paylaşımda bulundu.



Romano, "Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Barrow'un Bologna'da kalacağını açıkladı. O burada kalacak" yorumunda bulundu. Romano, adı Galatasaray ile anılan bir başka yıldız Nicolo Zanilo ile ilgili de, "O Galatasaray için bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.