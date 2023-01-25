Fabio Borini için karşı karşıya geldiler! Fenerbahçe ve Trabzonspor masaya oturuyor

Visca'nın vatandaşı olan, Cercle Brugge forması giyen Dino Hotic bu sezon Belçika Ligi'nde 4 gol atıp, 1 asist yaptı. 27 yaşında olan ve 10 numara dışında kanatlarda forma giyebilen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BORİNİ İÇİN KARŞI KARŞIYALAR

Fenerbahçe ve Trabzonspor bir kez daha bir transfer için karşı karşıya gelebilir. Süper Lig'de bu sezon muhteşem bir performansa imza atan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'nin ismi iki kulüple de anılıyor.