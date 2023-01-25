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    • Spor
    • 25.01.2023 15:54
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    • 25.01.2023 16:10
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    Fabio Borini için karşı karşıya geldiler! Fenerbahçe ve Trabzonspor masaya oturuyor

    Süper Lig'de hücum hattına takviye yapmak isteyen iki dev Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için yarışa başlayan şampiyonluk adayı iki takım kesenin ağzını açmış durumda. İtalyan oyuncu bu sezoncu 12 gol ve 7 asistlik performasıyla takımı adeta tek başına sırtlamış durumda.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Devlerin Borini savaşı

    Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde yeniden karşı karşıya gelecekmiş gibi görünüyor. Son oynadığı Ümraniyespor maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de harika işlere imza atan yıldız oyuncu ile temas kuracak.

    İstanbulspor engelini 4-0'lık skorla aşan Trabzonspor da tecrübeli oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek.

    FENER HIZLI BAŞLADI
    Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine katan Fenerbahçe, transferde vites düşürmüyor. Sarı-Lacivertliler sol kanada takviye yapmak için de yoğun mesai harcıyor.

    Fenerbahçe'nin sola transfer etmek istediği isim Parma forması giyen Jayden Oostterwolde. Jorge Jesus'un sol bek talebi üzerine adaylarla temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, listenin bir numaralı ismi Jayden Oosterwolde'yi bitirme aşamasına geldi.

    OOSTERWOLDE'Yİ DE BİTİRİYOR
    21 yaşındaki futbolcunun transferi için 6 milyon Euro civarındaki teklifi 1 milyon Euro daha yükselten Fenerbahçe Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Transferle ilgili son gelişmeyi ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı.

    Romano, "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerini kullandı.

    KANAT-FORVET İÇİN ACELE EDİLMEYECEK
    Fenerbahçe, sol kanat transferini bitirdikten sonra iki kanat da oynayabilen kanat-forvet transferi yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye yapacağı transferi ise şimdilik ağırdan alıyor. Sarı-Lacivertliler, transferin son gününe kadar bu bölge için yapılacak transferde acele etmeyecek.

        TRABZONSPOR AĞIRDAN ALIYOR!
        Trabzonspor'da ise transfer çalışmaları ağırdan alınıyor. Bordo-Mavililer, maaş bütçesini düşürmek istediği için oyuncu satmadan kadroya yeni bir yıldız eklemeyi düşünmüyor.

        Karadeniz Fırtınası'nda Enis Bardhi, Djaniny ve Larsen'e gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu oyunculardan ayrılanlar olursa kadroya takviye yapılacak.

        VİSCA'NIN YERİNE HOTİÇ
        Edin Visca'nın sakatlığı sonra Trabzonspor kanat-forvet oynayabilecek bir oyuncu arayışına girdi. Trabzonspor son olarak Cercle Brugge forması giyen Dino Hotiç için nabız yokladı.

        Visca'nın vatandaşı olan, Cercle Brugge forması giyen Dino Hotic bu sezon Belçika Ligi'nde 4 gol atıp, 1 asist yaptı. 27 yaşında olan ve 10 numara dışında kanatlarda forma giyebilen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

        BORİNİ İÇİN KARŞI KARŞIYALAR
        Fenerbahçe ve Trabzonspor bir kez daha bir transfer için karşı karşıya gelebilir. Süper Lig'de bu sezon muhteşem bir performansa imza atan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'nin ismi iki kulüple de anılıyor.

            Tecrübeli oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde iki kulüple bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

            SÜPER LİG'DE 19 GOL KATKISI
            Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, Alanyaspor maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. İtalyan futbolcu bu sezon Siyah-Kırmızılı forma ile Süper Lig'de 18 maça çıktı.

            Borini, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve takım arkadaşlarına 7 kez gol pası verdi. Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Fabio Borini

            AVRUPA'NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ
            Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İki kanat da oynayabilen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımların formasını giydi.
                Küresel çetenin başrolünde bu kez Bloomberg var
                Haberler Spor Fabio Borini için karşı karşıya geldiler! Fenerbahçe ve Trabzonspor masaya oturuyor
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