Fabio Borini için karşı karşıya geldiler! Fenerbahçe ve Trabzonspor masaya oturuyor

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde yeniden karşı karşıya gelecekmiş gibi görünüyor. Son oynadığı Ümraniyespor maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de harika işlere imza atan yıldız oyuncu ile temas kuracak.
İstanbulspor engelini 4-0'lık skorla aşan Trabzonspor da tecrübeli oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek.
FENER HIZLI BAŞLADI
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine katan Fenerbahçe, transferde vites düşürmüyor. Sarı-Lacivertliler sol kanada takviye yapmak için de yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'nin sola transfer etmek istediği isim Parma forması giyen Jayden Oostterwolde. Jorge Jesus'un sol bek talebi üzerine adaylarla temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, listenin bir numaralı ismi Jayden Oosterwolde'yi bitirme aşamasına geldi.
OOSTERWOLDE'Yİ DE BİTİRİYOR
21 yaşındaki futbolcunun transferi için 6 milyon Euro civarındaki teklifi 1 milyon Euro daha yükselten Fenerbahçe Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Transferle ilgili son gelişmeyi ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı.
Romano, "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerini kullandı.
KANAT-FORVET İÇİN ACELE EDİLMEYECEK
Fenerbahçe, sol kanat transferini bitirdikten sonra iki kanat da oynayabilen kanat-forvet transferi yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye yapacağı transferi ise şimdilik ağırdan alıyor. Sarı-Lacivertliler, transferin son gününe kadar bu bölge için yapılacak transferde acele etmeyecek.