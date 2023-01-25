TAKVİM, Fenerbahçe'de yaşanan düşüşü masaya yatırdı





1) Fenerbahçe üç günde bir maç yaparken rotasyon geniş bir şekilde kullanılabiliyordu. Hem futbolcular formunu koruyabiliyor hem de forma adaleti daha rahat sağlanıyordu. Avrupa Kupası maçları için verilen arada bu imkan ortadan kalktı.

2) Sistem 'error' veriyor. Takımın B planının olmaması takımı çok zorluyor. Takımın saha içindeki dizilişi zaman zaman değişse de futbol taktiği hep aynı. Bu da rakiplerin Fenerbahçe'yi daha kolay çözmesine neden oluyor.

3) Takımda mental düşünün yanında bireysel formsuzluklar da görülüyor. Özellikle Crespo, Szalai, İrfan Can Kahveci, Arao, Rossi ve Alioski'nin formu Dünya Kupası öncesine ve sonrasına göre göre ciddi bir değişim gösterdi. Takımın pres gücü ve dinamizmi erozyona uğradı.

4) Fenerbahçe 5 puan farkla liderken bir anda aldığı yenilgilerle Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Üstelik bu süreçte Galatasaray'ın flaş galibiyetler alması, Fenerli futbolcuları mental olarak çok etkiledi.