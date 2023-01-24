Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final heyecanı A Spor'da! ZTK'da eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, kura çekimiyle belli oldu.
İşte eşleşmeler:
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
DG Sivasspor - Gaziantep FK
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, kura çekimiyle belli oldu.
İşte eşleşmeler:
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
DG Sivasspor - Gaziantep FK
Yarı final eşleşmeleri:
DG Sivasspor - Gaziantep FK / Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
KURA ÇEKİMİ TURKUVAZ MEDYA'DA
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başladı. Kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer aldı.
SERİBAŞI OLARAK KATILDILAR
Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı.
Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.