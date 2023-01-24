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    • Spor
    • 24.01.2023 11:29
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    • 24.01.2023 15:09
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final heyecanı A Spor'da! ZTK'da eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

    Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli oluyor. Kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiridi. Çeyrek finalde Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise tur için seyircisininin önünde zorlu rakipleriyle mücadele edecek. Kupada yarı final eşleşmeleri de belli oldu

    takvim.com.tr

                Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

                TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
                Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

                Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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                Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final heyecanı A Spor'da! ZTK'da eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
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