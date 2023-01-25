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    • Spor
    • 25.01.2023 22:31
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    • 25.01.2023 22:31
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    İlk takvim.com.tr duyurmuştu! Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Fofana için harekete geçiyor

    Günler öncesinden takvim.com.tr duyurmuştu. Galatasaray, Chelseali David Fofana için Londra'ya çıkarma yapacak. Erden Timur'la Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelere Fofana transferi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Buruk yıldız oyuncu için "Oyun sistemimize en uygun yetenek" diyen Buruk, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin kiralık ya da değil mutlaka Sarı kırmızılı formayı giymesi gerektiğini dile getirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Aslan’da Fofana zirvesi!

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u Mauro Icardi ve Floranus'un (k.k.) golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar; yakalanan seriyle beraber büyük sevinç yaşarken, bir yandan da transfere odaklandı.



    OKAN HOCA TRANSFER MESAJI VERDİ
    Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Antalyaspor maçına odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız" sözleriyle transfer mesajını vermişti. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu sözler üzerine transfer çalışmalarını daha da hızlandırdığı öğrenildi.



    HAJI WRIGHT PAHALI GELDİ
    Cimbom, geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright için Akdeniz ekibine transfer teklifinde bulunmuştu. Ancak Antalyaspor, yıldız golcü için kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca transfer askıya alındı. Galatasaray Yönetimi, ekonomisini zorlayacağı için Wright transferini beklemeye alırken rotasını Premier Lig'e çevirdi.



        MUTLAKA GALATASRAY FORMASINI GİYMELİ
        Bir süredir transfer gündeminde yer alan David Datro Fofana için, "Oyun sistemimize en uygun yetenek" diyen Buruk, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin kiralık ya da değil mutlaka Sarı kırmızılı formayı giymesi gerektiğini dile getirdi.



        İNGİLİZ KULÜP SÜPER LİG' SICAK BAKMIYOR
        Bonservisi Chelsea'de bulunan genç golcünün tecrübe kazanması amacıyla kiralık verilmesi planlanıyor. Galatasaray da talipler arasında. Ancak İngiliz kulübünün, Süper Lig'e çok sıcak bakmadığı biliniyor.



        DROGBA DEVREDE
        Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde iki kulübün de efsanelerinden olan Didier Drogba'yı araya sokarak işi bitirmeye çalıştı. Chelsea cephesinin tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı, Fofana'nın hangi takımda daha fazla süre bulabileceği gibi detayların da kontrol edildiği öğrenildi.

        ASLAN'IN HEDEFİ FOFANA
        Galatasaray Yönetimi, Chelsea forması giyen genç golcü David Fofana'nın transferini bitirmek için bu hafta Londra'ya çıkarma yapacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da Chelsea'li yöneticilerle masaya oturacağı ve oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için anlaşacağı belirtildi.



            Erden Timur'la Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi. Okan Buruk bu görüşmede özellikle bir isim üzerinde durdu.



            ERDEN TİMUR BİTİRMEYE GİDİYOR!
            Galatasaray, 20 yaşındaki golcü futbolcuyu opsiyon maddesiyle kiralamak istiyor. Erden Timur'un Chelsea'li yöneticilerle bu konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor. İngiliz ekibi 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamaya sıcak bakıyor ancak satın alma opsiyonu koydurmak istemiyor.



            MOLDE'DE MUHTEŞEM İSTATİSTİK YAKALADI
            7 milyon Euro piyasa değeri olan Fofana, Molde'de gösterdiği performansla İngiliz devinin yolunu tutmuştu. Genç yıldız Danimarka ekibinde 65 maçta 24 gol ve 10 asist üreterek İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Bu sezon sadece 11 maçta forma giyen genç golcü 4 kez fileleri havalandırdı.



                SOL KANAT TRANSFERİ DE GÜNDEMDE
                Galatasaray, bu hafta sadece David Fofana transferini bitirmek için mesai harcamayacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Uğur Çiftçi transferi için de yeniden Sivasspor'a teklifte bulunacak. Daha önce Uğur Çiftçi için Sivasspor ile 600 bin Euro+Emre Taşdemir teklifi sonucu el sıkışan Galatasaray, Emre Taşdemir'in takasa ikna olmaması nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.



                TEKLİF 800 BİN EURO'YA ÇIKACAK
                Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı sol kanat oyuncusu Emre Taşdemir'i takastan çıkararak Uğur Çiftçi için ödenecek olan bonservis bedelini 800 bin Euro yapacağı ve transferi Giresun deplasmanı öncesinde resmiyete kavuşturacağı belirtildi.



                ŞU AN DEĞERİ 12 MİLYON EURO
                Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Fofana, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor. Fildişili yıldıza 12 milyon euro değer biçiliyor. Cimbom'un transferi için Chelsea ile pazarlıklara devam ettiği Fofana daha önce Molde, Abidjan ve Djekanou'da oynamıştı.
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                    Haberler Spor İlk takvim.com.tr duyurmuştu! Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Fofana için harekete geçiyor
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