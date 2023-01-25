İlk takvim.com.tr duyurmuştu! Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Fofana için harekete geçiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u Mauro Icardi ve Floranus'un (k.k.) golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar; yakalanan seriyle beraber büyük sevinç yaşarken, bir yandan da transfere odaklandı.
OKAN HOCA TRANSFER MESAJI VERDİ
Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Antalyaspor maçına odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız" sözleriyle transfer mesajını vermişti. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu sözler üzerine transfer çalışmalarını daha da hızlandırdığı öğrenildi.
HAJI WRIGHT PAHALI GELDİ
Cimbom, geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright için Akdeniz ekibine transfer teklifinde bulunmuştu. Ancak Antalyaspor, yıldız golcü için kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca transfer askıya alındı. Galatasaray Yönetimi, ekonomisini zorlayacağı için Wright transferini beklemeye alırken rotasını Premier Lig'e çevirdi.