İlk takvim.com.tr duyurmuştu! Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Fofana için harekete geçiyor





DROGBA DEVREDE

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde iki kulübün de efsanelerinden olan Didier Drogba'yı araya sokarak işi bitirmeye çalıştı. Chelsea cephesinin tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı, Fofana'nın hangi takımda daha fazla süre bulabileceği gibi detayların da kontrol edildiği öğrenildi.

ASLAN'IN HEDEFİ FOFANA

Galatasaray Yönetimi, Chelsea forması giyen genç golcü David Fofana'nın transferini bitirmek için bu hafta Londra'ya çıkarma yapacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da Chelsea'li yöneticilerle masaya oturacağı ve oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için anlaşacağı belirtildi.