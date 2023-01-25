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    • Spor
    • 25.01.2023 13:54
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    • 25.01.2023 14:07
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    Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı | İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının hakemleri

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik maçı olarak öne çıkan lider Galatasaray'ın Giresunspor deplasmanında düdük çalacak isim Bahattin Şimşek oldu.

    takvim.com.tr
    Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

    27 Ocak Cuma:
    20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    28 Ocak Cumartesi:
    13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
    16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
    16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
    19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

    29 Ocak Pazar:
    13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan
    16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa
    19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

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    Haberler Spor Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı | İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının hakemleri
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