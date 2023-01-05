Beşiktaş'ta Davidson sürprizi

Transfer döneminde sol kanat takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar tanıdık bir isme kancayı attı. Beşiktaş, Çin Ligi takımlarından WH Three Towns'ta forma giyen eski Alanyasporlu yıldız Davidson için çalışmalarına ağırlık verdi.
Kara Kartal, Brezilyalı yıldızı transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor. Çin Ligi'ndeki son sezonunda 33 lig maçında 18 gol, 18 asist üreten Davidson, iki kanatta da forma giyebiliyor. Skor katkısıyla dikkat çeken yıldız ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in de sıcak baktığı öğrenildi.
Alanyaspor'un geçtiğimiz mart ayında Çin ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sattığı 31 yaşındaki oyunucunun Çin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Davidson Alanya formasıyla ligde 61 maça çıkıp 16 gol, 9 asist kaydetti.
Kara Kartal, Brezilyalı yıldızı transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor. Çin Ligi'ndeki son sezonunda 33 lig maçında 18 gol, 18 asist üreten Davidson, iki kanatta da forma giyebiliyor. Skor katkısıyla dikkat çeken yıldız ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in de sıcak baktığı öğrenildi.
Alanyaspor'un geçtiğimiz mart ayında Çin ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sattığı 31 yaşındaki oyunucunun Çin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Davidson Alanya formasıyla ligde 61 maça çıkıp 16 gol, 9 asist kaydetti.