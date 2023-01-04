Son dakika Beşiktaş haberleri... Kartal kancayı eski Alanyalı Davidson'a taktı!

Beşiktaş, Çin Ligi takımlarından WH Three Towns'ta forma giyen eski Alanyasporlu yıldız Davidson için çalışmalarına ağırlık verdi. Kara Kartal, Brezilyalı yıldızı transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Çin Ligi'ndeki son sezonunda 33 lig maçında 18 gol, 18 asist üreten Davidson, iki kanatta da forma giyebiliyor. Sambacı yıldız, Alanyaspor ve Wuhan Three Towns dışında Chaves, Covilha, Vitoria Guimaraes, Fluminense, Fortaleza ve Santa Rita gibi takımların formasını giydi.
Kulübü Wuhan Three Towns ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Davidson için şimdiye kadar 3.3 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Alanyaspor geçtiğimiz Mart ayında oyuncusunu Çin ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı.