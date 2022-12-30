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    • Spor
    • 30.12.2022 13:13
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    • 30.12.2022 13:13
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    'Yeni Yenge’den Icardi ve aşk açıklaması! Wanda Nara için olay sözler

    Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi, aşk hayatıyla medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıldız oyunucunun kız arkadaşı Wanda Nara'dan ayrılmasının ardından Arjantinli oyuncu ve model Floppy Tesouro ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Dedikoduların ardından ilk kez konuşan Tesouro, Icardı ve Wanda Nara ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | ’Yeni Yenge’den Wanda Nara için olay sözler

    Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, aşk hayatında çalkantılı günler geçiriyor. Wanda Nara ile yaşadığı dalgalı aşkın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtığı gündeme gelen Icardi ile Arjantinli oyuncu ve model Floppy Tesouro arasında flaş gelişmeler yaşandı.

    'YENİ YENGE'DEN AÇIKLAMA
    Geride bıraktığımız günlerde Buenos Aires'te bulunan ünlü bir kulüpte ikilinin yan yana olduğu, keyifli bir akşam geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hatta Mauro Icardi, Floppy'nin bikinili seksi fotoğrafını da sosyal medyadan beğendi.

    BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİLER
    İtalyan basınında yer alan haberde Icardi'nin Tesouro da dahil olmak üzere arkadaşlarıyla bir bowling salonuna gittiği, Galatasaraylı futbolcunun bekar olan model ile yakınlaşmasının dedikoduları da alevlendirdiğini yazdı.

    TESOURO'DAN İDDİALARA YANIT
    Ancak; ünlü modelden aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama geldi. Floppy, Mauro Icardi ile aşk yaşamaya başladıkları yönündeki iddiaları reddetti. Icardi'nin 'Çok çekici' olduğunu ifade eden Tesouro, bir şeylerin olması için önce bazı sorunların çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

        ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI
        Bu açıklamalardan sonra Mauro Icardi'den flaş bir hamle geldi. Tesouro'nun açıklamaları golcü oyuncu olumsuz etkiledi. Icardi, Floppy'nin gönderisini beğenmekle kalmayıp Instagram'da takipten çıktı.

        "SAYGISIZLIK YAPMADIM"
        Tesouro telefonla bağlanarak katıldığı bir programda, "Mauro Icardi seni takip etmeyi bıraktı. Yaptığın açıklamalar onu sinirlendirmiş olmalı" şeklindeki soruya yanıt verdi.

        Ünlü model, "Yaptığım açıklamalarda herhangi bir saygısızlık yok. Kızgın olduğunu da sanmıyorum. Ama bu onun takdiri. Beni neden takip etmeyi bıraktığı konusunda bir fikrim yok. Belki de fotoğrafın sonucu olarak ortaya çıkan dedikodular yüzündendir" dedi.

        "BENDEN HOŞLANDIĞINI SİZDEN DUYUYORUM"
        Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın kendisini arayıp aramadığı sorusuna ise "Bana herhangi bir mesajı olmadı. Merak ettiği bir şey varsa en iyi cevabın bende olacağını bilir. Hiçbir problemim ya da saklayacak bir şeyim yok. Kamera önünde söylediklerimi insanların yüzüne de söyleyebilirim. Ben ikili ilişkiler arasına girmem. Icardi'nin benden hoşlandığını da sizlerden duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

        'YENİ YENGE' FLOOPY TESOURO KİMDİR?
        Gerçek adı Florencia olan Floppy Tesouro olan Arjantinli oyuncu ve model 37 yaşında. Tesouro, 29 yaşındaki Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den 8 yaş büyük. Kendisine has bir popülerliği olan Floppy Tesouro, televizyon ekranlarında da sıkça görünmesi sebebiyle tanınan isimlerden biri durumunda.

            WANDA NARA NELER YAPIYOR?
            Bu arada Wanda Nara, yeni yıl öncesinde 5 çocuğuyla birlikte Arjantin'e gitti. Kendi ülkesinde yakınlarıyla birlikte mutlu bir zaman geçiren Wanda Nara ve beraberindeki çocuklar, özel bir jet ile Uruguay'ın ünlü bir beldesi olan Punta del Este'ye gitti. Nara, 2023'ü burada karşılayacak.

            ÇANTASI OLAY OLDU
            Öte yandan Wanda Nara'nın lüks çantası da çokça konuşulan konulardan biri oldu. Nara'nın 60 bin euro değerindeki çantasıyla ilgili çeşitli yorumlar yapılırken, elbiselerinin toplam maliyetinin de 710 euro olduğu belirtildi.

            ICARDI'NİN GALATASARAY'DAKİ DURUMU
            Galatasaray taraftarlarının daha önce futbola odaklanmadığı ve özel hayatıyla öne çıkması sebebiyle sıkça eleştirdiği Mauro Icardi, bu sezon Cimbom'da 6 maçta 460 dakika süre aldı ve 4 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
                Bir parktan çok daha fazlası
                Haberler Spor 'Yeni Yenge’den Icardi ve aşk açıklaması! Wanda Nara için olay sözler
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