'Yeni Yenge’den Icardi ve aşk açıklaması! Wanda Nara için olay sözler

Ünlü model, "Yaptığım açıklamalarda herhangi bir saygısızlık yok. Kızgın olduğunu da sanmıyorum. Ama bu onun takdiri. Beni neden takip etmeyi bıraktığı konusunda bir fikrim yok. Belki de fotoğrafın sonucu olarak ortaya çıkan dedikodular yüzündendir" dedi.

"BENDEN HOŞLANDIĞINI SİZDEN DUYUYORUM"

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın kendisini arayıp aramadığı sorusuna ise "Bana herhangi bir mesajı olmadı. Merak ettiği bir şey varsa en iyi cevabın bende olacağını bilir. Hiçbir problemim ya da saklayacak bir şeyim yok. Kamera önünde söylediklerimi insanların yüzüne de söyleyebilirim. Ben ikili ilişkiler arasına girmem. Icardi'nin benden hoşlandığını da sizlerden duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.