'Yeni Yenge’den Icardi ve aşk açıklaması! Wanda Nara için olay sözler

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, aşk hayatında çalkantılı günler geçiriyor. Wanda Nara ile yaşadığı dalgalı aşkın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtığı gündeme gelen Icardi ile Arjantinli oyuncu ve model Floppy Tesouro arasında flaş gelişmeler yaşandı.
'YENİ YENGE'DEN AÇIKLAMA
Geride bıraktığımız günlerde Buenos Aires'te bulunan ünlü bir kulüpte ikilinin yan yana olduğu, keyifli bir akşam geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hatta Mauro Icardi, Floppy'nin bikinili seksi fotoğrafını da sosyal medyadan beğendi.
BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİLER
İtalyan basınında yer alan haberde Icardi'nin Tesouro da dahil olmak üzere arkadaşlarıyla bir bowling salonuna gittiği, Galatasaraylı futbolcunun bekar olan model ile yakınlaşmasının dedikoduları da alevlendirdiğini yazdı.
TESOURO'DAN İDDİALARA YANIT
Ancak; ünlü modelden aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama geldi. Floppy, Mauro Icardi ile aşk yaşamaya başladıkları yönündeki iddiaları reddetti. Icardi'nin 'Çok çekici' olduğunu ifade eden Tesouro, bir şeylerin olması için önce bazı sorunların çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.