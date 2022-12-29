Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.12.2022 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2022 17:30
    ABONE OL

    Sivasspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sivasspor - Galatasaray | CANLI

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

    SİVASSPOR - GALATASARAY | CANLI
    Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GOL: 27' Dries Mertens

    İLK 11
    Galatasaray:     Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

    Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare

    GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK
    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

    Okan Buruk, Ligin 15. haftasında Nef Stadı'nda oynanan İstanbulspor maçında ilk 11'de görev verdiği Okan Kocuk ve Midtsjö'yü Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

        Cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Muslera, Sivasspor karşısında kalesini tekrar devraldı.

        Buruk, Midtsjö ve İstanbulspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Lucas Torreira ile sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yerine ise Berkan Kutlu, Van Aanholt ve Oliveira'yı sahaya sürdü.

        GOMİS YENİDEN SAHADA
        İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.

            Torreira ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra tedavileri devam edilen Mauro Icardi ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

            SİVASSPOR CEPHESİ
            Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

            Çalımbay, Galatasaray maçında Camara ve Charisis'in yerine Ahmed Musa ile Keita'yı sahaya sürdü.

            Sivasspor'da sakat futbolcular Leke James, Appindangoye, Murat Paluli ve Samba Camara kadroda yer almadı.

                Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.



                Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

                SİVASSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU
                Sivasspor'da ise sakatlanan Max Gradel, Camara ve Appindangoye Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Hangi Kredi
                Haberler Spor Sivasspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE
                    SON DAKİKA