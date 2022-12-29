Sivasspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
SİVASSPOR - GALATASARAY | CANLI
Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
GOL: 27' Dries Mertens
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare
GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Okan Buruk, Ligin 15. haftasında Nef Stadı'nda oynanan İstanbulspor maçında ilk 11'de görev verdiği Okan Kocuk ve Midtsjö'yü Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.