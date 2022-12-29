Sivasspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

Torreira ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra tedavileri devam edilen Mauro Icardi ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

SİVASSPOR CEPHESİ

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.