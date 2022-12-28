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    Lucas Torreira'ya İtalyan kancası! 7 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

    Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Torreira'ya Serie A ekiplerinden Lazio, 7 milyon Euro teklif etti. Ancak, G.Saray Yönetimi bu teklifi geri çevirdi...

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    Torreira’ya 7 milyon Euro

    Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalyan ekibi Lazio talip oldu. Uruguaylı yıldız oyuncu için Galatasaray ile temas kuran Serie A ekibinin 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray Yönetimi'nin ise bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İtalyanlar'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve Ocak ayında yeni bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 asist üretti.



    40 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    26 yaşındaki ön libero, Arsenal dışında Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımların formasını giydi. Uruguay Milli Takım formasını 40 kez terleten Torreira, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası kadrosunda yer almış ancak hiçbir maçta forma giyememişti.

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