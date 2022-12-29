Galatasaray ile anılan Depay’da flaş gelişme! Manchester United’a geri mi dönüyor?
Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen ve transferde Galatasaray ile de anılan Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile yeni bir iddia ortaya atıldı. Manchester United'a yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun yeniden Ada'ya dönüşünün yakın olduğunu öne sürdü.
İngiltere'deki haberlere göre; Manchester United, sözleşmesi sezon sonuna bitecek 28 yaşındaki futbolcu için ciddi bir opsiyon durumunda. Ocak ayında futbolcu ile masaya oturulacak ve önümüzdeki günlerde transferde resmi adımlar atılacak.
ADA'YA SICAK BAKIYOR
Manchester United, Hollanda ve Gana vatandaşlığı bulunan futbolcuyu kiralama yöntemini de masada tutuyor. Süreç çok yakın zamanda şekillenecek. Ayrıca United menajeri Eric ten Hag ile PSV'de birlikte çalışan futbolcunun da Ada'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.
'MEMPHIS OLGUNLAŞTI'
Bu arada Manchester Evening'de yer alan haberde, "Depay artık olgunlaştı ve merkez forvet haline geldi. Manchester United'a kısa vadeli dönüşü (kiralık) her iki kulüp açısından da uygun bir karar olacak" ifadeleri dikkati çekti.
HOLLANDA VE FRANSA KARİYERİ
Kariyerine PSV Eindhoven'da başlayan Memphis Depay, 2015-2016 sezonunda Manchester United'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 45 maçta 7 gol 3 asist üreten futbolcu, 2016-2017 sezonunda Kırmızı-Şeytanlar'da 8 maçta oynadıktan sonra Fransız temsilcisi Lyon'a gitti ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
LYON'DA COŞTU
Memphis Depay, Lyon formasıyla 2017-2018'de 51 maçta 22 gol 16 asist, 2018-2019 sezonunda 53 maçta 14 gol 18 asist, 2019-2020 sezonunda 22 maçta 15 gol 2 asist ve 2020-2021 sezonunda da 48 maçta 26 gol 13 asistle tüm dikkatleri üstüne çekti. Memphis daha sonra Barcelona'ya transfer oldu.
BARCELONA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ
2021-2022 sezonunda Katalan devinde 38 karşılaşmada 13 gol 2 asist kaydeden futbolcu bu sezon ise toplam 3 maçta oynadı ve 1 gole imza attı. La Liga ekibinde gözden düşen futbolculardan biri olan Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı formasıyla 86 maçta 43 gollük performans sergiledi.