Galatasaray ile anılan Depay’da flaş gelişme! Manchester United’a geri mi dönüyor?

ADA'YA SICAK BAKIYOR

Manchester United, Hollanda ve Gana vatandaşlığı bulunan futbolcuyu kiralama yöntemini de masada tutuyor. Süreç çok yakın zamanda şekillenecek. Ayrıca United menajeri Eric ten Hag ile PSV'de birlikte çalışan futbolcunun da Ada'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.