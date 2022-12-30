Başkan Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

PELE HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO İZLE



BREZİLYALI FUTBOL EFSANESİ PELE YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yaşamını yitirdi. 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi uygulaması gören Pele'den gelen kötü haber dünyayı yasa boğdu. Dünya basını 82 yaşındaki efsane oyuncu Pele'nin hayatını kaybettiğini manşetlerine taşıdı. 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Pele, Maradona ile birlikte dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyordu.

MARADONA MESAJI AKILLARDA

Pele 2020 yılında yaptığı açıklamada, "Maradona gibi harika bir insanı kaybettim. Umarım bir gün cennette buluşuruz" demişti.