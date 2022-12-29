Pele ÖLDÜ MÜ? Brezilyalı futbolcu Pele neden öldü, hastalığı neydi? Pele kimdir, kaç yaşındaydı? Kariyeri hakkında detaylar

Uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.
TÜM VÜCUDUNA YAYILDI
Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.
Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde tedavisine devam edilen ve kızları Flavia ile Kely Nascimento'nun refakat ettiği 82 yaşındaki Pele'yi, Brezilya Serie B takımlarından Londrina'yı çalıştıran oğlu Edinho da Noel'i birlikte kutlamak amacıyla ziyaret etmişti.