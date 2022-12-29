Pele ÖLDÜ MÜ? Brezilyalı futbolcu Pele neden öldü, hastalığı neydi? Pele kimdir, kaç yaşındaydı? Kariyeri hakkında detaylar

Pele kimdir?



Edson Arantes do Nascimento, veya bilinen adıyla Pelé, forvet pozisyonunda oynamış Brezilyalı eski bir futbolcudur. 1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dâhil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.