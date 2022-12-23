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    • Spor
    • 23.12.2022 10:33
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    • 23.12.2022 10:33
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    Türkiye Kupası'nda kura zamanı: Derbi ihtimali

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri bugün belli olacak. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş kuraya seri başı olarak katılacak. Seri başı olmayan Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden biriyle eşleşme olasılığı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Türkiye Kupası’nda kura zamanı

    Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'ın Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmesiyle tamamlanan 5. tur mücadelelerinde son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

    KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
    Kupada son 16 turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

    Bu turda maçlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

    Son 16 turuna kalan takımlar şöyle:

    Seri başı takımlar
    Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karagümrük, Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir.

    Seri başı olmayanlar
    Ankaragücü, Galatasaray, Gaziantep FK, Karacabey Belediye, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor, Ümraniyespor.
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        Haberler Spor Türkiye Kupası'nda kura zamanı: Derbi ihtimali
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