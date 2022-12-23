Türkiye Kupası'nda kura zamanı: Derbi ihtimali

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'ın Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmesiyle tamamlanan 5. tur mücadelelerinde son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
Kupada son 16 turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Bu turda maçlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Son 16 turuna kalan takımlar şöyle:
Seri başı takımlar
Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karagümrük, Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir.
Seri başı olmayanlar
Ankaragücü, Galatasaray, Gaziantep FK, Karacabey Belediye, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor, Ümraniyespor.