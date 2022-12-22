Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur heyecanı devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk ediyor.
Mücadeleyi A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Gomis
Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih
ASLAN'DAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.