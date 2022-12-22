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    • Spor
    • 22.12.2022 19:58
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    • 22.12.2022 20:06
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    Galatasaray - Keçiörengücü | CANLI

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçında sahasında Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Mücadeleyi A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur heyecanı devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

    Mücadeleyi A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

    Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih



    ASLAN'DAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
    Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.



        5 HAZIRLIK MAÇINDA GALİBİYET YOK
        Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.
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