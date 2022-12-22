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    • Spor
    • 22.12.2022 23:10
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    • 22.12.2022 23:10
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    FIFA, Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdiğini araştırıyor

    Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in zaferini sahaya inerek kutladı. Kutlamalar sırasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi de fotoğraf çekmek için rahatsız eden Gökçe'nin tavırları dünya basınında haberlere konu oldu. Görüntülerin ardından harekete geçen FIFA, Nusret Gökçe dahil yetkisi olmadan sahaya giren kişilerle ilgili olarak inceleme başlatacağını duyurdu.

    AJANSLAR
    Nusret FIFA’yı harekete geçirdi

    FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırıyor.

    FIFA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
    Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.

    İNCELEME BAŞLATILDI
    İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

    FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

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    Haberler Spor FIFA, Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdiğini araştırıyor
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