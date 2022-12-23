Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri 2022! Son 16 maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe...

5. Tur maçlarının geride kalmasının akabinde Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık 2022 tarihinde saat 11:30'da çekildi. Böylelikle son 16 eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) SON 16 EŞLEŞMELERİ 2022!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi tamamlanır tamamlanmaz eşleşmeler hakkında araştırmalar hızlandı. Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor