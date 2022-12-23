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    • Spor
    • 23.12.2022 12:09
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    • 23.12.2022 12:42
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    Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri 2022! Son 16 maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe...

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi hakkında araştırmalar hızlandı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Son 16 maçları ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakipleri...

    Ziraat Türkiye kupası son 16 eşleşmeleri 2022!

    5. Tur maçlarının geride kalmasının akabinde Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık 2022 tarihinde saat 11:30'da çekildi. Böylelikle son 16 eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) SON 16 EŞLEŞMELERİ 2022!

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi tamamlanır tamamlanmaz eşleşmeler hakkında araştırmalar hızlandı. Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

    Alanyaspor-Galatasaray
    Gaziantep FK-Konyaspor

        SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

        Sivasspor-Karacabey Belediyespor
        Ümraniyespor-Trabzonspor

        Karagümrük-Başakşehir
        Antalyaspor-Kayserispor

        Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
        Ankaragücü-Beşiktaş

        TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri ve maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

        Buna göre; Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.
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