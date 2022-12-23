Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri 2022! Son 16 maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe...

TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri ve maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.