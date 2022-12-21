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    • Spor
    • 21.12.2022 18:02
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    • 21.12.2022 21:32
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    Ziraat Türkiye Kupası | Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi Trabzonspor rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor güle oynaya

    Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

    İLK YARIDA RAHATLADI!
    Karşılaşmada ilk ciddi atak 3. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın aşırtma vuruşunda kaleci Aykut Özer'den dönen topu altı pas içinde Bakasetas kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

    9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan ceza alanı son çizgisindeki Bakasetas'ın pasında, altı pas içinde Umut Bozok, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

    17. dakikada Umut Bozok'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Aykut Özer'i geçen topu çizgi önünde Zeki Yavru uzaklaştırdı.

        28. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Trezeguet'in soldan arka direkte Naci Ünüvar, yakın mesafeden dokunarak topu filelere gönderdi.

        32. dakikada sakatlanan Gbamin'in yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

        68. dakikada Naci Ünüvar'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

            75. dakikada Doğucan Haspolat'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in öne çıkan kaleci Aykut Özer'in üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

            79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hamsik'in pasında savunmada araya giren Osman Çelik'in dokunduğu top Naci Ünüvar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da topu boş kaleye doğru taşıyarak filelere gönderdi: 3-0

            Karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

            MAÇTAN NOTLAR
            Trabzonspor'da son yapılan antrenmana katılan Edin Visca ve Siopis, kas spazmına bağlı ağrı hissedince teknik direktör Abdullah Avcı, tarafından riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan, Denswil ve Serkan Asan da Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemedi.

                Trabzonspor'da sezon başında Ajax kulübünden kiralık kadroya katılan Naci Ünüvar, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de sahaya çıkarken iki gol kaydetti.

                Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bölümünde boşluklar yer alırken misafir takım taraftarları ise tribünlerin kendilerine ayrılan bölümünü doldurdu.

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                Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası | Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)
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