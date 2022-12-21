Ziraat Türkiye Kupası | Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da son yapılan antrenmana katılan Edin Visca ve Siopis, kas spazmına bağlı ağrı hissedince teknik direktör Abdullah Avcı, tarafından riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan, Denswil ve Serkan Asan da Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemedi.