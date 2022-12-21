Ziraat Türkiye Kupası | Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
İLK YARIDA RAHATLADI!
Karşılaşmada ilk ciddi atak 3. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın aşırtma vuruşunda kaleci Aykut Özer'den dönen topu altı pas içinde Bakasetas kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan ceza alanı son çizgisindeki Bakasetas'ın pasında, altı pas içinde Umut Bozok, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
17. dakikada Umut Bozok'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Aykut Özer'i geçen topu çizgi önünde Zeki Yavru uzaklaştırdı.