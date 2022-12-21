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    • Spor
    • 21.12.2022 18:58
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    • 21.12.2022 18:59
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    Beşiktaş - Şanlıurfaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Siyah Beyazlılar, Saiss ve Rachid Ghezzal'dan yoksun sahada. Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK naçını A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyip takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Şanlıurfaspor | CANLI ANLATIM İZLE

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor... Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u evinde ağırlıyor.

    Mücadeleyi A Spor'dan ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyip takip edebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
    Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

    Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

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