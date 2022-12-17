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    • Spor
    • 17.12.2022 12:45
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    • 17.12.2022 13:03
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    Messi mi Mbappe mi? Yıldızlar sahnede: Dünya Kupası’nda 1.6 milyar euroluk final!

    2022 Dünya Kupası sahibini buluyor. Katar’da düzenlenen dev turnuvanın finalinde ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, karşı karşıya gelecek. Üçüncü şampiyonluk için savaşacak olan iki takımın maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00’de başlayacak.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Dünya Kupası’nda dudak uçuklatan final!

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve karşılaşmayı 41 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

    MESSI VE MBAPPE RAKİP
    Paris Saint Germain'de takım arkadaşı olan Kylian Mbappe ile Lionel Messi bu dev maçta birbirlerine rakip olacak. Arjantinli süper yıldız Messi aynı zamanda milli takım kariyerini kupa kazanarak noktalamayı hedefliyor.

    YILDIZLAR SAHADA
    Fransa ile Arjantin arasındaki dev maçta dünya yıldızları da sahne almış olacak. Kadro değerleri açısından Fransa rakibinden daha önde görünüyor. Transfermarkt verilerine göre; Horozlar'ın 1.03 milyar euro değeri bulunurken, Arjantin'in ise kadro değeri 645 milyon euro civarında.

    FRANSA'NIN EN DEĞERLİSİ MBAPPE
    Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'da en pahalı futbolcu 160 milyon euro bedelle Kylian Mbappe olurken, 37 yaşındaki kaleci Steve Mandanda da 1.5 milyon euro bedelle en düşük değere sahip isim konumunda.

        TANGOCULAR'DA MARTINEZ, MESSI'DEN ÖNDE
        Arjantin Milli Takımı'nda ise Lautaro Martinez yine Transfermarkt verilerine göre; 75 milyon euro bedelle takımı adına ilk sırada. Martinez'i 55 milyon euro bedelle Cristiano Romero ve 50 milyon euro değer ile kaptan Leo Messi takip ediyor. Tangocular'da Nicolas Otamendi 3 milyon euro ile en düşük değere sahip oyuncu pozisyonunda.

        FRANSA DAHA GENÇ
        Yaş ortalaması 27.8 olan Güney Amerika ekibi Arjantin'in yurt dışındaki milli oyuncuları 96.2 oranında. 26.6 yaş ortalamasına sahip olan Fransa'da ise yurt dışında oynayan futbolcuların 84.6 oranında olması dikkati çekti.

        TURNUVADAKİ EN GOLCÜ İSİMLER
        Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe 5 gol 2 asist , Olivier Grioud ise 4 golle turnuvada öne çıkan isimler oldu. Antoine Griezmann da 3 asistlik katkısı ile takımı adına anahtar oyunculardan biri konumunda. Arjantin'de de Messi 5 gol 3 asist, Julian Alvarez de 4 gol 1 asistle takımlarının en üretken oyuncuları pozisyonunda.

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            Haberler Spor Messi mi Mbappe mi? Yıldızlar sahnede: Dünya Kupası’nda 1.6 milyar euroluk final!
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