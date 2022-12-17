Messi mi Mbappe mi? Yıldızlar sahnede: Dünya Kupası’nda 1.6 milyar euroluk final!

TANGOCULAR'DA MARTINEZ, MESSI'DEN ÖNDE

Arjantin Milli Takımı'nda ise Lautaro Martinez yine Transfermarkt verilerine göre; 75 milyon euro bedelle takımı adına ilk sırada. Martinez'i 55 milyon euro bedelle Cristiano Romero ve 50 milyon euro değer ile kaptan Leo Messi takip ediyor. Tangocular'da Nicolas Otamendi 3 milyon euro ile en düşük değere sahip oyuncu pozisyonunda.