Messi mi Mbappe mi? Yıldızlar sahnede: Dünya Kupası’nda 1.6 milyar euroluk final!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve karşılaşmayı 41 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
MESSI VE MBAPPE RAKİP
Paris Saint Germain'de takım arkadaşı olan Kylian Mbappe ile Lionel Messi bu dev maçta birbirlerine rakip olacak. Arjantinli süper yıldız Messi aynı zamanda milli takım kariyerini kupa kazanarak noktalamayı hedefliyor.
YILDIZLAR SAHADA
Fransa ile Arjantin arasındaki dev maçta dünya yıldızları da sahne almış olacak. Kadro değerleri açısından Fransa rakibinden daha önde görünüyor. Transfermarkt verilerine göre; Horozlar'ın 1.03 milyar euro değeri bulunurken, Arjantin'in ise kadro değeri 645 milyon euro civarında.
FRANSA'NIN EN DEĞERLİSİ MBAPPE
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'da en pahalı futbolcu 160 milyon euro bedelle Kylian Mbappe olurken, 37 yaşındaki kaleci Steve Mandanda da 1.5 milyon euro bedelle en düşük değere sahip isim konumunda.